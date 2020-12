Escuinapa.- Francisco Javier Durán Carrillo, mejor conocido como “Pazorra” es un personaje popular de la perla camaronera en Escuinapa, Sinaloa, que se ha destacado por impulsar a las nuevas generaciones en diferentes disciplinas deportivas, más de 400 eventos lo avalan en su trayectoria.

El promotor escuinapense con 50 años de edad es un activo deportista, que practica en sus tiempos libres el ciclismo de montaña, atletismo y natación, eso le ha permitido obtener la salud que en sus años de juventud perdió a consecuencia del alcoholismo y el tabaco.

“Cuando yo era joven tomaba muchísimo y me llegué a fumar hasta cuatro cajetillas de cigarro en un día, llegué a pesar hasta 150 kilos, eso me ocasionó problemas de salud muy fuertes, me dieron dos preinfartos, lo que me hizo reflexionar y adquirir conciencia de que tenía que hacer algo para salir de esta situación tan delicada, por lo que inicie a practicar deporte”, relató Durán Carrillo.

Por varios años combinó el alcohol con el deporte, pero el paso más importante fue cuando entendió que el alcoholismo tenía que quedar fuera de su vida. Hoy en día ha sumado 25 años sin tomar una gota de alcohol.

“Yo he entendió que las adicciones no son buenas y afortunadamente logré salir de ellas, ya que mi refugio fue el deporte, me ha dado tantas alegrías y lo más importante es que me ha dado salud, gracias a ello mi cuerpo logró superar varias enfermedades y los estragos del covid-19 y por ello me he aferrado a base de mi experiencia a transmitir a las nuevas generaciones de escuinapenses el amor por el deporte”, expresó el promotor deportivo.

Incursionó como promotor deportivo hace 35 años por accidente, cuando el encargado de organizar una carrera pedestre no se presentó y él asumió las riendas de este evento, generando la inquietud de iniciar con la promoción de las diferentes disciplinas deportivas.

El deporte ha transformado la vida del conocido "Pazorras" en Escuinapa | Foto: Cortesía

“Yo inicie en la organización de eventos deportivos por accidente, pero desde entonces he dedicado mi vida entera en transmitir a los escuinapenses lo importante que es incluir en su vida el deporte, hasta la fecha llevo más de 400 eventos organizados, desde carreras pedestres, de ciclismo, natación y triatlones”, relató orgulloso.

Durán Carrillo actualmente labora en el Ayuntamiento de Escuinapa como promotor deportivo y es el actual subdirector del Instituto Municipal del Deporte; ya ha cumplido con 25 años de labor en esta dependencia gubernamental, ya piensa en su retiro de la vida laboral. Pero no de la actividad deportiva que tantas satisfacciones le ha dado a sus historias de vida.

Finalizó enviando un mensaje a los escuinapenses. “Hagan del deporte su adicción y ello transformará su vida y brindará momentos de inmensa felicidad, soy una prueba garantizada de ello”.