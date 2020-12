El deporte, su mejor aliado para sobrellevar su discapacidad en Escuinapa

Escuinapa.- Un accidente automovilístico le cambió la vida, Jesús Antonio Grave Altamirano, al dejarlo discapacitado de sus piernas desde hace diez años, por lo que ha tenido que enfrentar la vida sobre dos ruedas, cayendo en una profunda depresión que logró superar con el amor por el deporte.

“Yo adquirí mi discapacidad hace diez años, un accidente automovilístico me dejó con mis piernas inmóviles, fue un golpe muy duro que cambió por completo mi vida, durante un tiempo entre en una fuerte depresión”, relató Grave Altamirano vecino de Escuinapa, Sinaloa.

Fue gracias al apoyo incondicional de su familia y el amor por el deporte que logró salir de la depresión que generaba su discapacidad.

“De alguna u otra manera yo me refugie en el deporte, fue el que me sacó adelante, fue gracias a mi hermano que me mandó una silla de ruedas deportiva, que comencé a ejercitar mi cuerpo, tanta fue mi emoción que empecé a participar en maratones”, expresó con gran entusiasmo.

Dijo que empezó con en el maratón de Mazatlán con 5 kilómetros, después logró los 21 y su meta fue recorrer todo el maratón, logrando hacer 42 kilómetros, en el que hizo un tiempo de 3 horas con 45 minutos.

Los retos fueron superándose y adaptó el ciclismo en su vida, adaptando una bicicleta en la que logra obtener mayores velocidades y recorrer mucho más kilómetros, aumentando sus retos personales.

En lo personal dijo que su sueño y por lo que luchará en los próximos años será para conseguir una bicicleta de carreras para discapacitados, ha buscado el acercamiento con el gobernador, para hacerle esta solicitud, espera un día poder concretar su objetivo, ya que el adquirirla es difícil, al tener un costo muy elevado.

Grave Altamirano aplaudió la iniciativa del Gobierno Municipal de decretar el 29 de noviembre como el Día Municipal de la Bicicleta, al ser Escuinapa un pueblo bicicletero que vale la pena promover y ser parte de su cultura, por este motivo se unió al contingente de ciclistas que participaron en esta rodada de 40 kilómetros.

Comentó que actualmente pertenece al equipo de basquetbol Camaroneros de Escuinapa, que es conformado por personas discapacitadas.

El primero en apoyarnos al grupo llamado Volando sobre ruedas, fue el ex presidente Bonifacio Bustamante, les regaló cinco sillas de ruedas para vivir una vida independiente y los envió a un curso para ser capacitados para valerse por ellos mismos, fue en ese tiempo que iniciaron a practicar el basquetbol.

A la donación de sillas de ruedas se sumó el gobernador, Quirino Ordaz Coppel quien les brindó seis más, con las que pudieron reforzar el equipo. En estos momentos permanecen en gestiones para conseguir dos sillas más que les hacen falta para el equipo.

En el ámbito laboral, trabaja en el Municipio como promotor deportivo para discapacitados, y han reforzado el equipo de basquetbol en sillas de ruedas, que desde hace cinco años han representado al municipio en competencias estatales y nacionales.

Lamentó que en Escuinapa la gente no comprende la discapacidad, ya que los ven como a personas que no son útiles y que no pueden hacer nada, cuando realmente pueden hacer todo. Aunado a que no existe una cultura de respeto, ya que los pocos espacios dedicados para las personas con discapacidad son invadidos, complicándoles su transitar por la zona urbana. Por lo que aprovechó para hacer el llamado a la población para que los respete y no invadan sus espacios que para ellos son fundamentales para su movilidad.