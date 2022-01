El desgarrador testimonio de Néstor Lizárraga, quien vio partir a su hijo a la muerte tras accidente vial en Escuinapa

Escuinapa.- Con lágrimas en su rostro y aún aturdido de las impactantes escenas que estaba viviendo al ver a su hijo muerto entre los fierros retorcidos de un automóvil que abordó minutos antes en la sindicatura de Palmillas.

Don Néstor Lizárraga se encontraba recargado sobre la caja de una unidad de la Policía Municipal sin poder creer lo que estaba viviendo y lamentando el no haber podido detener el pasó de quién en su automóvil blanco se llevó a su hijo, camino a la muerte.

Néstor relató con su voz entrecortada los últimos minutos que vio con vida a su hijo menor de nombre Sergio, que tan solo tenía 21 años de edad y al que no pudo detener al abordar un automóvil.

"Mi hijo solo se acomidió a subirle unas cosas al carro, y fue cuando lo invitaron a subirse al carro, yo le dije con señas que no, porque los vi como estaban amanecidos y tomados, pero me dijo ahorita vengo, también con señas. Pero cuando arrancaron la verdad me dio mucho miedo y presentí que algo malo les sucedería", recordó el padre de familia.

Dijo que arrancaron a gran velocidad, pero metros más adelante freno, y pensó que su hijo se bajaría, pero no fue así continuaron a gran velocidad sobre la carretera federal México 15, rumbo al estado de Nayarit a dónde acudirían a dejar a Sebastián, quién viajó del Caimán Nayarit, para asistir a la fiesta de su tía que se celebró la noche del 10 de enero en Palmillas.

"Los que iban en el carro estaban amanescidos, porque hubo una fiesta era cumpleaños de la esposa de uno de ellos, mi hijo no estaba tomado solo se acomidió ayudarles a subir unas cosas al carro y lo invitaron para llevar a uno de ellos a Nayarit", expresó el padre con profundo pesar.

Dijo que cuando los vio arrancar sintió ganas hasta de aventarles su bicicleta, para bajar a su hijo del carro, pero poco pudo hacer para detenerlos.

"Yo sabía que algo malo iba a pasar, por cómo arrancó el carro, y efectivamente a los pocos minutos de haber salido, los cuerpos de emergencia empezaron a escucharse y a pasar por Palmillas hacia la zona de La Muralla. Por eso vine y me encuentro con esto", mencionó el hombre de edad avanzada.

Al llegar al lugar el panorama fue devastador, al ver a su hijo y a tres personas más muertos entre los escombros del auto que quedó hecho pesados, al impactar de frente a una camioneta de caja refrigerada de una empresa lechera en el kilómetro 163 de la carretera Federal México 15, en la curva que se encuentra en la zona de La Muralla.

Aunado al dolor de perder a su hijo menor, Don Néstor dijo que no contaban con recursos suficientes para hacer frente a los gastos funerarios, por lo que hizo el llamado a la presidenta municipal, Blanca Estela García Sánchez para ver la posibilidad de brindarles algún tipo de apoyo