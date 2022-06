El diputado Leobardo Alcántara ve opacidad en la adjudicación directa de las luminarias en Mazatlán

"Yo veo un alcalde que está trabajando fuerte, veo mucha obra en Mazatlán como las torres en dónde se está invirtiendo pero vemos que está como la ley de Herodes arrancando las hojas se la ley para hacer lo que él quiere, pero sabes que hay una ley y se debe de respetar, yo invito al alcalde a qué se ponga analizar las leyes, cuál es lo que le corresponde y lo que no y como debe de hacerlo del uno al 10 para que no incurra en los delitos como lo están haciendo los demás presidentes.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.