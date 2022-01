El domingo se llevaría a cabo la consulta popular para votar por el destino del Carnaval de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El próximo domingo 30 de enero, se llevaría a cabo la consulta popular para que se vote por el destino de la realización del Carnaval de Mazatlán.

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseveró que ya se está diseñando tal consulta.

Dijo que la votación tendría que ser este domingo porque ya no hay tiempo que perder.

"Vamos a incluir a todo el pueblo. La gente que salga a votar, libremente que decida", expresó Luis Guillermo Benítez.

Los módulos serían los mismos de la consulta pasada. Ese mismo día se darían a conocer los resultados.

"Hay gente interesada en que no haya Carnaval, no voy a dar nombres, Mazatlán brilla como nunca y hay gente que no le interesa que brille Mazatlán", dijo Benítez Torres.

El munícipe destacó que de no llevarse a cabo la máxima fiesta del puerto les bajaría publicidad. Además se dejarían de recibir 800 millones de pesos.

Además de la opinión de la ciudadanía, el Químico mencionó que también le interesa la opinión de empresarios, comerciantes y organizaciones.

Aseguró que si el semáforo está en verde si habrá desfile, y que ya se tienen diseñados los protocolos, solo habría 6 entradas.

Leer más: El Carnaval de Mazatlán dependerá del número de contagios de Covid-19: Héctor Melesio Cuen

Luis Guillermo Benítez Torres dijo que el que no quiera ir al carnaval que no vaya, que asista el que quiera ir.