El gobernador Rocha Moya dijo que se hace responsable de las decisiones que toma

Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que se hará responsable de todas las decisiones que ha tomado. "Nosotros somos responsables de todas las decisiones que tomamos, no estoy en la idea de paralizar la sociedad", expresó el mandatario.

Rocha Moya destacó que se tiene un 77 por ciento de personas vacunadas con esquema completo contra Covid-19 por eso las nuevas variantes no son tan letales.

Ante la cuestión de que Héctor Melesio Cuen, Secretario de Salud, no autorizó el carnaval de Mazatlán, dijo "No es el el que lo autoriza el que lo autoriza soy yo, pero el me mandó sus consideraciones, el aclara que no lo autoriza".

Rubén Rocha reveló que mandó realizar un levantamiento en el puerto y la mayoría de los mazatlecos si querían los festejos carnavaleros.

Entre las medidas que se tomarán están que habrá entradas en diferentes puntos del malecón, la reducción del aforo a un 70 por ciento y se alargó el desfile con el fin de que se respete la sana distancia.