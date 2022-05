El incremento de la canasta básica afecta a las familias mazatlecas

Sinaloa.- El incremento de precios en la canasta básica afecta los bolsillos de los mazatlecos.

Los precios

Lo que más se ha disparado es el aguacate. Tiene un costo de 140 pesos el kilo. Pese al aumento, las ventas no han bajado, según los locatarios. Contrario, el caso de la carne de res, que desde diciembre incrementó y las ventas han bajado. El costo oscila entre los 200 y 240 pesos. La de puerco costaba 96 pesos el kilo y ahora se encuentra entre 110 y 130.

“La carne sube y ya no baja, eso es lo malo. Las ventas están muy bajas. Es demasiado el incremento y para un sueldo mínimo no alcanza realmente. La gente a veces tiene que medirse. Por ejemplo, si compraban un kilo de carne, ahora solo llevan tres cuartos. No alcanzan a comer”, expresó Lorena Peraza.

Zoyla Sevilla Tirado es locataria de un puesto de comida en el mercado Pino Suárez. La comerciante reveló que todos los productos han subido. Incluso el kilo de pollo subió 15 pesos más.

“A nosotros nos afecta pero no queremos subir los precios. Tenemos que aguantar la crisis porque la gente no compra si los platillos se ponen muy caros”, sostuvo Sevilla Tirado.

El exhorto

Las amas de casa exhortan a las autoridades correspondientes para que se puedan restablecer los costos o aumenten los salarios.

“Con lo que ganamos ya no nos alcanza para nada, no se puede comprar lo más indispensable; ahí tenemos que comprar de poco”, dijo Margarita Mendoza, ama de casa.

Te recomendamos leer:

El Dato

Se dispara

El precio del aguacate se ha disparado. De 89 pesos el kilo, incrementó a 140 pesos.

Familias piden que se frenen las alzas a los artículos que son de primera necesidad.