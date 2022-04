El lunes 4 de abril se abren tramites para regulación de autos "chocolate" en Sinaloa

Sinaloa.- Desde el 27 de febrero, Sinaloa entró al decreto de registros, junto con Zacatecas, con lo que suman 12 estados para la regulación de los autos de procedencia extranjera, conocidos como autos "chocolate".

Vehículos austeros, con serie de números y no por lo letras, además que radiquen antes del 17 de octubre.

El recaudador de rentas del Estado pide a la ciudadanía no aceptar ayuda de terceros, pues el trámite no será complicado.

Se aprueban registros para autos ‘chocolate’

Desde hace cinco días, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, informó que será el próximo lunes 4 de abril cuando se abra el registro a través de la página de internet para solicitar una cita para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.

Los carros chocolate que están sujetos a la legalización son los que están dentro de las cláusulas de decreto expedido por el gobierno federal. Este prevé los modelos y procedencia de los vehículos que estarán sujetos al proceso de registro.

El gobernador se dijo complacido por el esfuerzo de todos los servidores públicos involucrados para tener listo el programa, como lo habían anunciado hace más de una semana. En declaraciones anteriores, el mandatario estatal dijo que buscan tener un proceso ágil.

El proceso

El recaudador de rentas, David González Torrentera, estimó que el próximo lunes se puede iniciar con los registros.

“Parece que ya se abrió una página. Tiene que ser en oficial, como el Repuve. Ya se estará anunciando formalmente, pero el registro comienza el lunes. Posteriormente, el martes inicia el proceso físico en Culiacán. Nosotros nos estamos preparando con lo mismo para poder empezarlo cuanto antes. Hay una oportunidad muy importante y temas muy puntuales con el decreto”, expresó David González Torrentera.

El funcionario estatal recordó que el pasado 27 de febrero del 2022, Sinaloa entró en el mencionado decreto, junto con Zacatecas. De esta manera se completan 12 estados en la República Mexicana, que se obtendrán esos beneficios.

Los requisitos

Los requisitos para registrar un auto chocolate es que en primer lugar, no sea de lujo, ni deportivo, tampoco blindados; que sean austeros, de procedencia de México, Estados Unidos y Canadá; que y no con letras.

Los carros que se van a regunúmero de serie inicie con cifraslarizar tienen que haber radicado en el país desde antes del 18 de octubre del 2021.

“Ese tema es muy importante porque mucha gente empezó a especular y decir que iban a traer muchos carros, y no, el decreto salió el 11 de octubre y antes de eso se van a regular todos los que estaban desde esas fechas”, sostuvo González Torrentera.

Aseveró que este registro tiene un costo de 2 mil 500 pesos, adicional al trámite de emplacamiento del estado, que es de 2 mil 600 pesos.

Recomiendan no aceptar ayuda de terceros

El recaudador de rentas recomendó a los ciudadanos no aceptar ayuda de terceros. David González aseguró que el proceso de registro no será complicado, esto con el fin de que todos los interesados no tengan dificultades.

“No se va a permitir la participación de ningún tipo de gestores, esto será personal. Será digital la cita pero en físico tienen que mostrar el vehículo. Las oficinas de recaudación están abiertas para irles indicando la manera de seguir”, comentó González.

Señaló que no tienen un registro sobre la cantidad de carros chocolate que existan en Sinaloa. Prevé que se podrá obtener ese dato hasta que se efectúe la regularización.