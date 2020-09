El mantenimiento de los semáforos le corresponde al estado: Servicios Públicos Municipales

Mazatlán, Sinaloa.- Ante el constante deterioro que sufren los señalamientos viales en toda la ciudad de Mazatlán, el titular del área de servicios públicos municipales, Luis Antonio González Olague mencionó que dichos mecanismos electrónicos están a cargo del Gobierno del Estado de Sinaloa.

“No se si hasta que punto estén enterados, pero yo le comentó los semáforos para empezar no son del municipio, son del gobierno del estado, la responsiva por lo cuál es de ellos, más sin embargo por instrucciones de nuestro señor presidente los atendemos, yo ahí tengo que batallar para tener el refaccionamiento porque no tenemos cuenta contable para refacciones para semáforos, aun así los estamos atendiendo, pero todo el tema es del gobierno del estado”, comentó González Olague.

En anteriores administraciones el área de Servicios Públicos Municipales contaba además del Departamento de Alumbrado Público un área especial para darle cobertura a los señalamientos viales, más sin embargo el titular de esta dependencia municipal mencionó desconocerlo.

“No tenemos un departamento de semáforos, nosotros tenemos un departamento de alumbrado público, nosotros contratamos a una persona especializada en mecatrónica para que pudiéramos atenderlos como debe ser, nosotros no somos los responsables de los semáforos, eso compete al gobierno del estado”, mencionó el encargado de los servicios públicos municipales.

Departamento de Alumbrado Público un área especial para darle cobertura a los señalamientos viales. Foto: Víctor Torres/EL DEBATE

En la colocación de los nuevos señalamientos instalados en las recién remodeladas vialidades como la Avenida Rafael Buelna, Camarón Sábalo y sobre la Avenida Carnaval y Miguel Alemás, se comentó que no han recibido capacitación y sobre su técnica y no se tiene algún plan de servicio.

“Pues mire vuelvo a lo mismo, son del gobierno del estado, hasta ahorita no nos han hecho participes de la capacitación simplemente, no tengo información, técnica, de hecho ya tuvimos un problema con el semáforo de Carnaval y Alemán, me lo han reportado pero como le hacemos si no tenemos plano y no han dado capacitación, cuando menos necesitamos la información técnica para ponernos a estudiarla”, finalizó Luis Antonio González Olague, titular de Servicios Públicos Municipales del municipio de Mazatlán.