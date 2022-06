“El mundo de la gastronomía no tiene límites”: Rodrigo Becerra, empresario en Mazatlán

Sinaloa.- Hace más de 15 años Rodrigo Becerra Rodríguez emprendió su camino como empresario restaurantero. Eran tiempos de incertidumbre pues había pocos negocios y, competitivamente, Mazatlán estaba por debajo de otros destinos como Los Cabos, San Lucas y Cancún, Quintana Roo.

¿Cómo recuerda sus inicios de restaurantero?

Empecé con el proyecto de La Mona, una pizzería y bar, lo empecé aquí por Niños Héroes y así comenzó mi carrera como restaurantero. Hasta la fecha es algo que yo aprecio mucho; es un negocio que quiero seguir desarrollando, sacando ideas nuevas. Esto se ha convertido en parte de mi vida.

Unos años después abrimos la Casa García, con el restaurante El Presidio, que lo hice con mis hermanos; ésta es la casa de mis bisabuelos. Cuando tuvimos la oportunidad de adquirirla de la misma familia, cuando llegamos y entramos, aquí el escombro estaba a dos o tres metros de altura por todo el patio. En 1980, hace 43 años la hermana de mi abuela (mi tía abuela) fue la última que vivió aquí, ella murió y se cerraron las puertas; entonces estuvo prácticamente 30 años cerrado, entre la maleza, la lluvia, todo lo que son las fuerzas de la naturaleza se metieron e hicieron lo que se observa aquí ahora (señala con el dedo las instalaciones del restaurante).

Cuando empezamos a quitar todo el escombro, descubrimos esa parte de la ruina increíble, lo describimos como un lugar que tiene vida, las raíces crecen y te empiezan a tronar los muros, al rato son parte de cómo se sostienen esos muros; nunca pensamos en venir y quitar algo para reconstruir, decidimos dejarlo como la naturaleza lo había hecho, nosotros nos adaptamos a ella y aquí seguimos con este concepto.

Sabemos que tiene una gran trayectoria como restaurantero. Comparando los años de sus inicios con la actualidad, ¿cómo considera la situación económica y su evolución?

Mazatlán... Desde que yo me vine a vivir aquí, a los 10 años (nací en la Ciudad de México), de donde toda la familia de mi mamá es originaria, el puerto vivió en una economía pagada; estaba apartado de otros destinos, como Puerto Vallarta, Cancún, Los Cabos; no se mencionaba mucho de este municipio a nivel nacional, había unos cuantos restaurantes; se contaban con una mano los restaurantes formales. Parecía que el tiempo no pasaba. Con toda la inversión que el Gobierno del estado aplicó, Mazatlán empezó a crecer: ahora es una referencia, es el destino que más está creciendo y está en boca de todos.

Con todo este crecimiento que se tiene en Mazatlán, ¿a que tipo de retos se enfrentan?

Todo progreso viene con unos retos muy fuertes, el progreso de Mazatlán, nos agarró desprevenidos, empezamos a tener problemas muy fuertes de tráfico, problemas fuertes de contaminación, el desorden en las playas... Si queremos que Mazatlán se convierta en un destino desorganizado y feo como otros que no voy a mencionar por respeto, pues podemos ir descuidando lo que ya hemos ganado; pero estoy seguro que no queremos eso, buscamos más desarrollo y para lograrlo tenemos que unirnos como sociedad.

Desde su trinchera, ¿qué oportunidades observan para este año?

En la gastronomía tenemos un reto muy importante: no hay mano de obra calificada; yo creo que ahorita es por la sobre oferta que hay, vamos a tener que traer personal de otras ciudades para que vengan y trabajen acá. Así como ocurrió en otros años que la gente de aquí se iba hasta Los Cabos porque allá se tenían las grandes fuentes de trabajo, ahora esas grandes fuentes de trabajo las está teniendo la ciudad y espero que de otras partes de la república o de la misma zona rural, o capacitando a los jóvenes empecemos a convertirnos en una gran fuerza laboral.

¿Cuáles son las expectativas de su sector?

El mundo de la gastronomía no tiene límites, pero todo va a depender de cómo manejemos las cosas como sociedad.

El empresario que quiera jalar solamente agua para su molino lo va a hacer en detrimento de los demás. Todo mundo tenemos que ver cómo respetar el medio ambiente, cómo no nada más veas por tu negocio; hay que ver también por la sociedad.

Nosotros esperamos una buena temporada vacacional, cada periodo es un reto para nuestro sector.

El año pasado cerró muy bien; este inicio también. Los hoteleros nos reportan que van a estar llenos para verano, entonces los restauranteros nos tenemos que preparar para recibir con los brazos abiertos a todos los turistas, para nosotros es muy importante que los visitantes se lleven un buen sabor de boca.

Te recomendamos leer:

El Perfil

Rodrigo Becerra Rodríguez, Restaurantero

*Nombre completo: Rodrigo Becerra Rodríguez.

*Lugar y fecha de nacimiento:

Ciudad de México, 17 de mayo de 1975.

*Trayectoria: Estudió arquitectura pero decidió ser restaurantero. El reconstruyó las instalaciones en donde se encuentra el restaurante de El Presidio. Este año fue reelecto como presidente de la Canirac, delegación Mazatlán.