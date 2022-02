El mundo mágico de la lectura transformó la vida de Juan Carlos Aguirre, joven de Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- Juan Carlos Aguirre Ochoa, es un joven de Escuinapa, Sinaloa, que a sus 30 años de edad ha logrado destacar al obtener importantes premios nacionales y estatales relacionados a la literatura, el amor por la lectura desde su juventud marcó su vida y ha logrado fortalecerlo para obtener sus estudios profesionales y rescatarlo de la oscuridad que impera en la adicción del alcoholismo.

El joven escuinapense actualmente se desempeña como maestro de español, en sus meritos destaca premio nacional al fomento a la lectura y la escritura 2018 y premio merito juvenil 2019 del Congreso del Estado y prevalece con la promoción de círculos de lectura en el municipio.

“Inicie en el Programa Nacional de Salas de Lectura a los 15 años de edad, cuando estaba en primer grado de preparatoria, en una capacitación para fomentar a nuevos mediadores de lectura en El Rosario que fue tan poderoso en mi vida que me convenció de que la lectura podía traerme una mejor calidad de vida. Y no solo eso me brindó una dosis de humanidad”, expresó con gran emoción.

Relató que pocos meses después logró instalar su propia sala de lectura en Cobaes 42 de Escuinapa, con algunos compañeros y poco a poco fue adoptando el fomento a la lectura como una forma de vida.

“Por vivir esta experiencia los libros me motivaron a ser maestro de español. Entonces me fui a vivir a Culiacán para estudiar en la Normal y cumplir mi sueño. Allá instalé una sala de lectura en un centro penitenciario, mismo que estaba integrado por un grupo de chicas lectoras, una sala de lectura que se convirtió en un hogar que iba flotando en libertad fuera de ese espacio cada vez que leíamos”, expresó con gran entusiasmo.

Mencionó que las salas de lectura cambiaron por completo su vida, porque ese amor por la literatura lo impulsó a ser una mejor persona y desarrollar la pasión por enseñar a otras personas.

“Definitivamente necesitaba de esa motivación o empuje para lograr ser lo que hoy he logrado. Fue algo que definió mi vida en todos los aspectos, porque gracias a este programa, sus cursos, diplomados, eventos, encuentros, presentaciones literarias, me hicieron de un habito por la lectura, lo cual me favoreció para presentar un examen en determinado momento y ser maestro hoy en día. Para que vean el grado de importancia de este programa en mi vida”, señaló.

Relató que el amor por la lectura ha ido más allá de su formación academia, ya que fue su refugio al caer en las redes del alcoholismo.

“Antes era un cautivo del tequila, un preso de la cerveza, la mascota del pulque, el novio del mezcal, dicho de una manera objetiva, era un alcohólico, pero me topé contra un extremo oscuro que me hizo reflexionar, y hoy día, soy un alcohólico en rehabilitación, tengo 3 años y 8 meses, 14 días que no bebo ni una sola gota de alcohol”, dijo con gran orgullo.

Enfatizó que durante su proceso de rehabilitación para vencer la ansiedad su gran compañía en esos momentos de oscuridad fueron los textos de Rudyrd Kipling, para atenuar sus miedos se sumergió entre las líneas de Laura Esquivel y para tapar esos huecos que llenaba el alcohol los libros de Ángeles Mastretta.

“Leer es el más grande acto de generosidad que le podemos hacer a nuestra mente. A mis 30 años de edad puedo decir que el Programa Nacional Salas de Lectura con todas sus capacitaciones y los libros que me han facilitado me ha salvado en todas las formas posibles, me han salvado del vicio que me estaba consumiendo, de la monotonía, de la tristeza, del estrés que se vive en las calles. Salas de Lectura es uno de los programas más generosos que se pudo haber creado en el país”, puntualizó Aguirre Ochoa.

Dijo que su misión es luchar por cambiar la percepción de la gente, luchar por transmitir en la población escuinapense el amor por la lectura, que permita disuadir los disparos por la paz. Quien lee será una persona sabia y consiente.

“Vivimos en un país en el que algunos niños han escuchado más disparos que un cuento, vivimos en un país en el que algunos jóvenes prefieren jalar un gatillo que abrir un libro, vivimos en una nación en el que hemos olido más la marihuana que un libro nuevo, vivimos en un lugar en el que algunos de nuestros familiares se emocionan más por las notas rojas de los periódicos que por la literatura”, expresó con gran tristeza.

Finalizó diciendo que hacen falta gobierno que apuesten aún más por la lectura, a las capacitaciones, a los eventos que promuevan el amor por la literatura, la invitación de narradores orales profesionales que transmitan a la población escuinapenses ese mundo mágico que es la lectura y sus bondades.