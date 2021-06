El patronato de Bomberos continúa sin fundamento en Escuinapa

Sinaloa.- El patronato de Bomberos Voluntarios en Escuinapa permanece sin fundamento legal que los acredite a desempeñar su función en esta corporación de rescate y son los antiguos encargados quienes siguen desempeñando su cargo como presidente y tesorero para que se puedan aplicar los recursos.

Andrés Rodríguez Hernández, quien renunciara a su cargo como presidente del patronato de Bomberos Voluntarios de Escuinapa, informó que actualmente prevalece un total desinterés de parte del Gobierno Municipal por esta corporación que trabaja por el bienestar de los escuinapenses.

Señaló que el patronato actual no rinde cuentas y no dice nada. Esto va a afectar al interior de la corporación, no hay motivación pese a la importancia que ellos tienen para Escuinapa.

“Aceptamos el cambio de patronato porque nos vimos obligados a renunciar por el nulo apoyo de parte del Gobierno Municipal. Fueron ocho meses que buscamos tener un acercamiento con el presidente municipal y nunca nos recibió.

Varios elementos se enfermaron de Covid-19 y tuve que pagar yo para que los atendieran, y cuando vimos que no éramos del gusto del presidente, decidimos retirarnos”, explicó.

