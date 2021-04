El pequeño Mateo sueña con ser parte de la historia en Escuinapa

Sinaloa.- José Mateo Chávez Bautista, es el “Niño difusor” de Escuinapa, Sinaloa, sueña con prepararse para ser un ciudadano que por sus buenas acciones en materia educativa y deportiva en un futuro ser reconocido en el municipio que lo ha visto crecer.

El pequeño de tan solo 10 años, tiene objetivos firmes, claro, y lucha día con día para lograrlos, su primer paso ha sido el preparase para participar en el concurso de “Niño difusor”, en donde no logró obtener el primer lugar, pero asegura que ha sido una experiencia extraordinaria que lo impulsa a seguir preparándose para participar en otros concursos estatales y municipales.

Ser el Niño difusor de mi municipio ha sido fantástico, porque viví una gran experiencia, pese a que no obtuve el primer lugar, puedo decir que gane amigos con los que platico a diario a través de la tecnología, y puedo decir que ahora tengo una amiga en Angostura y otra en Mazatlán”, expresó con gran emoción.

Mencionó que el pasado 26 de abril tuvieron una plática con el apoyo de la tecnología los niños difusores de todo el Estado, en donde juntos analizaron tema de relevancia para la niñez, que fueron el bullying cibernético en todas sus expresiones y lo que está pasando con la pandemia de Covid-19 en Sinaloa.

El pequeño Mateo relató que a nivel escolar, ha extrañado mucho su escuela, y anhela que las cosas vuelvan a ser como antes, cuando iba a su aula de clases y podía compartir y jugar con sus compañeros.

“Al principio de la pandemia fue algo raro, de no convivir personalmente con mi maestra y mis compañeros, el participar en clases. En ocasiones he dicho ¿Cuándo vamos a volver a la escuela?, he extrañado nuestra normalidad de antes, porque ahora nuestra convivencia con mis amigos de escuela es a través de un monitor de mi computadora”, indicó.

Dijo que al principio de la emergencia sanitaria cuando adoptó por primera vez las clases en línea fueron difíciles, pero ahora se ha adaptado a esta nueva normalidad y sus calificaciones han subido, ya que él considera que se concentra más y no tiene las distracciones que hay en el aula de clases.

Comentó que cuando la vida vuelva a su normalidad, buscará participar en el concurso de Cabildo infantil en busca de ser el presidente municipal infantil de Escuinapa.

Mateo dijo que otra de sus grandes pasiones es practicar diferentes disciplinas deportivas, actualmente desde hace tres meses ingresó a la escuela de basquetbol Nuevos valores en donde ha aprendido las técnicas y reglas de este deporte y lo más importante que ha sumado nuevos amigos a su vida.