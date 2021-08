El posible regreso a clases mixtas divide opiniones en Mazatlán

Sinaloa.- El regreso a clases en el esquema mixto como lo planteó el secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, ha generado opiniones encontradas en padres de familia y maestros de Mazatlán.

Hay miedo

Leonor Murillo es madre de dos hijos. Uno va en quinto grado y el otro a segundo de secundaria, y aseguró que esta en contra que regresen a la escuela al inicio del ciclo escolar 2021-2022.

“Mis hijos no están vacunados y con los contagios que mantienen a Mazatlán en semáforo rojo, no los voy a exponer”, dijo tajante. Mientras las cifras no bajen y se vacune a los menores, sus hijos seguirán estudiando en línea como lo han hecho hasta ahora, reiteró Murillo.

En cambio, Rosario Martínez tiene dos hijos en primaria y uno en secundaria, y está a favor de que ya regresen los niños a la escuela, así como lo plantea la autoridad.

“Mis hijos han padecido mucho al no tener los equipos e internet para estudiar en línea. Además, les ha afectado el encierro, y las clases presenciales no van a ser todos los días.”

Además, se tomaran las medidas preventivas, abundó la señora.

Todos los alumnos entrevistados ya quieren regresar a la escuela y tener clases presenciales. Lissete, Teresa, Karina, Luis y Ramiro dicen que al menos uno o dos días a la semana les gustaría estudiar en la escuela.

Rechazo

El director de la primaria Felipe Ángeles, Esteban Guerra, resaltó que antes del aumento de los contagios la mitad de los docentes estaba a favor de ir a las aulas.

Pero tras el incremento de contagios y muertes por Covid-19 en Mazatlán, cambiaron de opinión. Hay miedo de contraer la enfermedad. El municipio esta en semáforo rojo y no creen que esto se modifique antes del 30 de agosto que inicia el ciclo escolar.

El Dato

Esquema

La autoridad educativa plantea el esquema mixto: dividir al alumnado entre los días de la semana. Habrá casos en que tendrán que seguir estudiando en línea por no tener las condiciones para trabajar en las escuelas.

