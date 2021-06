El repunte covid-19 en Mazatlán crea temor entre ciudadanos

Sinaloa.- La actualización de casos covid-19 de los últimos tres meses que lleva a Mazatlán a 222 pacientes activos, sorprende y asusta a los ciudadanos. Le piden a la autoridad extremar medidas para contener los contagios.

Decenas de personas con síntomas del virus acuden a módulos triage covid-19 en los nosocomios de la ciudad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Madrugan

Desde muy temprano, mujeres y hombres de todos las edades acuden al módulo a ser valorados por los médicos para confirmar o descartar la enfermedad.

Leer más: Coronavirus puede volverse endémico si se retrasa acceso a vacuna: Ebrard

María de la Luz Torres, en medio de la lluvia y protegida con un paraguas, llegó a consulta tras presentar fiebre, tos y dolor de cabeza. Añadió que su tía está internada y en la colonia Juárez, donde vive, hay varios vecinos confinados en casa y con tratamiento. En su trabajo también se han enfermado varios compañeros.

Es una enfermedad que parece no tener fin, por lo que es urgente que la autoridad estatal y municipal actúe.

“Los mazatlecos vemos las zonas turísticas, las playa y malecón saturados, como si la pandemia ya hubiera terminado”, expresó Isabel Lizárraga, quien acompañó a su esposo a consulta y dio positivo al virus. Se van a casa y ahí seguirá el tratamiento.

Confían que en una semana esté bien, tiene 52 años de edad, no tiene otra patología y va a atender las indicaciones del médico para salir adelante, abundó Lizárraga.

Leer más: Consulta ciudadana es una ´cortina de humo´: abogados de Sinaloa

Recalcó que al conocer las cifras que dio ayer la Secretaría de Salud, les asustó este brote, aunque digan que es acumulado de tres meses.

Llamado

Ciudadanos, ante este panorama por covid-19, deciden tomar sus propias medidas para proteger a su familia. René Santos indicó que él y su esposa trabajan en el Magisterio y lo hacen desde casa, pero ahora van a salir solo para lo indispensable a fin de no exponer a sus hijos. Mientras que Ramona Dávalos dice que el Gobierno no pone un alto al turismo; los mazatlecos no deben salir de casa.

Enorme grieta en carretera de Chihuahua

Síguenos en