El salvar vidas la mayor satisfacción de José Antonio, Bombero Voluntario de Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- Con una gran vocación de servicio y amor a su comunidad, José Antonio Delgado López ingresó desde hace nueve años a Bomberos Voluntarios de Escuinapa, en donde ha logrado adquirir los conocimientos necesarios para salvar vidas y combatir los incendios que se han registrado en el municipio.

Su ingreso a las corporaciones de auxilio fue cuando tenía 17 años, para realizar su servicio social en Protección Civil, pero el camión bomba y el equipo de Bomberos Voluntarios atrajo su interés, por lo que culminó su servicio social en esta última corporación en Escuinapa.

“Entre haciendo el servicio social a Protección Civil en 2013 y de ahí me invitaron a la guardia de Bomberos y de ahí me empezó a motivar mucho el camión y el equipo que usan, lo que me causó mucha motivación, hice mi cambio a bomberos, de ahí me quedé como voluntario”, relató Delgado López.

Poco a poco se fue preparando con cursos de capacitación en diversos estados de la república con cuerpos de bomberos nacionales y extranjeros de San Diego, Nueva York, Canadá, Tijuana, Nogales, Michoacán, Jalisco, Mazatlán y Culiacán.

Su amor por su labor y su entrega le permitieron ir escalando en la corporación en donde se ha desempeñado como subcomandante por dos años y posteriormente estuvo al frente de esta corporación.

El joven bombero ha contribuido en una gran cantidad de emergencias en Escuinapa. Foto: Debate

Actualmente se desempeña como sub comandante operativo de Protección Civil, pero jamás ha dejado de estar pendiente y participando en Bomberos Voluntarios.

“Es muy motivante cuando uno apoya y te dicen gracias, pero también es muy triste cuando nos toca presenciar la pérdida de vidas o que la gente se quede sin nada por un incendio”, expresó.

Delgado López recordó con gran orgullo uno de sus servicios en donde participó para rescatar la vida de varias personas que se vieron involucradas en un accidente automovilístico sobre la carretera México 15.

“Un rescate que me marcó fue uno que hicimos el 28 de diciembre en un accidente que se registró en la Loma Atravesada, en donde apliqué al 100 por ciento todos mis conocimientos obtenidos en los cursos de capacitación en donde hicimos labores con el equipo hidráulico de las quijadas de la vida, en donde logramos salvar la vida del chofer de una funeraria”, mencionó.

Expresó que su colaboración no solo ha sido a nivel local, también han participado en incendios y accidentes en El Rosario y Villa Unión.

Otra de las anécdotas que compartió el ex comandante y hoy voluntario de bomberos fue la de un accidente de una pipa de doble remolque que transportaba turbosina, en donde Bomberos Escuinapa hizo la labor de controlar y extinguir el fuego por 25 horas.

Delgado López aprovechó para felicitar a sus compañeros este 22 de agosto Día del Bombero, en donde se permitió soñar por un momento y desear que en un futuro no muy lejano esta corporación pueda tener su propia base y mejor equipamiento que les permita fortalecer y consolidar a Bomberos Voluntarios de Escuinapa.