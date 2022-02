El secretario de salud también es responsable de lo que suceda en el carnaval de Mazatlán

Sinaloa.- Durante la semanera, Enrique Inzunza, secretario de gobierno, presidió la conferencia debido a que por motivos de agenda el gobernador, Rubén Rocha Moya no pudo estar presente, en dónde puntualizó que la realización del Carnaval de Mazatlán, así como cualquier otra decisión que tenga que ver con el estado, las toma el gobernador.

El secretario general de gobierno reiteró, que el titular de salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, no se puede deslindar de está situación ya que fue él quien presentó un estudio técnico que señala que no hay riesgos siempre cuando se haga con todas las medidas sanitarias. Esto, después de un Twitter en dónde señalaba que él no había autorizado dicha decisión.

"El secretario de Salud ciertamente no autorizó porque él no es la máxima autoridad, pero de alguna manera; y esto es muy importante, él es corresponsable de la decisión en cuánto que es su opinión técnica".

Señaló que debido a que la pandemia en Sinaloa ha tenido un descenso significativo, tanto en casos positivos como en muertes, está fue uno de los motivos que ayudó a que el Gobernador tomara esta decisión tan importante.

Además de que se intensificarán las medidas sanitarias con vigilancia a todas horas, instalación de kioscos de pruebas rápidas en el Aeropuerto, la central de autobuses, en olas altas y en el malecón así como que se medirá el aire con 30 vectores.

Aseguró que no cree que sea una inversión muy grande el hecho de poner a disposición 6 mil pruebas rápidas.