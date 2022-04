El secretario de seguridad puede ser detenido: Luis Guillermo Benítez Torres

Mazatlán, Sinaloa.- El secretario de seguridad, Juan Ramón Alfaro Gaxiola podría ser detenido, así lo señaló el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres durante una conferencia.

Ante la cuestión de por qué no se invitó al secretario a la reunión del balance de la semana de la moto el presidente resaltó: "El que no cumple no puede estar en esta mesa, esa es la razón por la que no está".

El día de ayer se llevó a cabo un intento de desalojo ubicado en Hacienda del Valle.

La molestia del Químico es que se registraron incidentes y los elementos de seguridad no pusieron orden.

El munícipe dio el informe al órgano interno se la Secretaría de Seguridad Pública y si es necesario puede ser detenido por incumplir una orden judicial, "era responsabilidad de él, porque a él se le hizo llegar la orden del juez".

"Únicamente por lo que sucedió ayer, no estamos hablando del operativo de la semana de la moto", sostuvo Benítez Torres.

Por su parte, el secretario del ayuntamiento, Edgar González Zataráin, explicó que la orden de desalojo es por orden de un juez y le piden a la autoridad su intervención.

"La policía no actuó para bien ni para mal, el reclamo del alcalde es que la policía tenía que haber puesto orden, ellos tenían el orden y tenían que hacer su propio operativo", dijo Edgar González.

El funcionario indicó que el Alfaro Gaxiola seguirá en funciones como secretario.