El sur de Sinaloa está cerca de las 500 muertes por Covid-19

Mazatlán, Sinaloa.- La pandemia por Covid-19 le ha quitado la vida a 459 personas en la región sur de Sinaloa. La mayor cifra de muertes se registra en Mazatlán con 397; en Escuinapa, 57; Rosario, 11; Concordia, 8, y 6 en el municipio de San Ignacio.

Asimismo, hay 196 pacientes activos y 224 sospechosos. En la información diaria sobre el Covid-19, el secretario de Salud en el estado de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, anunció 112 nuevos casos de personas contagiadas.

De la cifra mencionada, 20 son de Mazatlán; seguido de Culiacán, con 53. En tercer lugar, Ahome, con 15; Guasave, 13; Navolato, tres; Angostura, Cosalá y Elota, con dos cada uno.

Asimismo, se registran 14 muertes más, de las cuales, en Mazatlán y Culiacán se registraron cuatro en cada ciudad; dos en Guasave y Ahome, y una en Salvador Alvarado y Mocorito.

Al finalizar el reporte diario, el funcionario reiteró la invitación a mantener las medidas preventivas para reducir riesgo de contagio.

Evitar las aglomeraciones, usar el cubrebocas y lavarse las manos con agua y jabón. Usar gel antibacterial, mantener la sana distancia y de preferencia quedarse en casa.

Si presenta síntomas del virus, es preferible aislarse. Puede solicitar atención por el call center e ir a la unidad que les corresponde.

Alto riesgo

Mientras la autoridad insiste en mantener las medidas, los turistas no atienden las disposiciones.

Tres aurigas que paseaban grupos de turistas iban saturadas y ninguno de sus ocupantes tenía puesto el cubrebocas.

La mayoría lo traía en el cuello, la cabeza o colgado del brazo. Recorrían el Cerro de la Nevería y los choferes no les exigen usar el cubrebocas.

Además, en esta zona había una caravana de elementos de la Guardia Nacional, y tampoco les indicaron atender las disposiciones sanitarias. Pero los elementos tampoco traían cubrebocas.

En un recorrido por el malecón se pudo observar que se encontraba saturado de visitantes y mazatlecos que no guardaban la distancia y no usaban el cubrebocas. Al no atender las indicaciones, los contagios y muertes siguen en Mazatlán, aseguran enfermeras y médicos de IMSS y hospital general.