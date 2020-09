El sur de Sinaloa sigue siendo relegado para el desarrollo que beneficie a sus ciudadanos

Escuinapa.- El sur de Sinaloa sigue siendo relegado por los gobernantes en turno, en esta ocasión Andrés Manuel López Obrador ha informado que su gobierno no aportará recursos para dar continuidad al proyecto del CIP “Playa Espíritu”, lo que ha venido a sepultar las ilusiones y promesas de desarrollo turístico que se tenía en la región desde hace nueve años, lamentó Julián Isidro Astorga.

El presidente del Comité Municipal de Acción Nacional lamentó las declaraciones emitidas por el presidente de la república, referente al caso del CIP, en donde ha descartado la posibilidad de invertir en un proyecto turístico en Escuinapa, argumentando que fue un proyecto plagado de actos de corrupción.

“Es una declaración preocupante la que ha hecho el presidente de la república, muy desafortunada para los escuinapenses, porque se pierde una gran oportunidad de desarrollo turístico para el municipio, por lo visto al Gobierno Federal no le importa en lo más mínimo nuestro municipio, tenemos muy pocas oportunidades de desarrollo, tanto que ni siquiera menciona a Escuinapa, lo que nos hace pensar que no existimos para nuestra autoridad federal”, expresó el líder de Acción Nacional.

Dijo que hay muchas incongruencias y demencias departe de López Obrador, porque cuando era candidato y visitó Escuinapa, aseguró que daría impulso y apoyo a la presa Santa María y al CIP Playa Espíritu; y ahora dice como presidente que no, que es un proyecto en donde hubo corrupción. “Lo vemos como un capricho que por no ser un proyecto de su gobierno no lo está impulsando y no es viable, con ello se nos va la oportunidad de que nuestro municipio se desarrolle turísticamente”.

Dijo que como Acción Nacional consideran que AMLO ha tomado el CIP como un tema mediático, para generar distracción en los mexicanos.

“Consideramos que es un tema mediático y mantener distraída a la ciudadanía de todos los proyectos que tiene México hoy en día, tenemos un país económicamente mal, un mal manejo del covid-19 que ha dejado más de 60 mil muertes, la falta de apoyos de medicamentos, la desaparición de escuelas de tiempo completo, la falta de apoyo al campo, a pequeñas y medianas empresas”, criticó el líder de los panistas en Escuinapa.

Hizo hincapié que de hacerse realidad la rifa o venta del CIP, es necesario que Escuinapa no quede fuera y se vea beneficiado con esos recursos, con obras y acciones que beneficien a los escuinapenses.

“El presidente municipal Emmett Soto Grave, tiene que gestionar para que se voltee a ver al municipio, que bastante carencias hay, porque vemos como el presidente de la república (AMLO) solo habló de la venta de los terrenos del CIP, pero no que beneficios se brindarán a Escuinapa con este recurso, porque nos está quitando la oportunidad de desarrollo turístico”.

Señaló que las declaraciones emitidas por AMLO son lamentables, ya que fueron despectivas para Escuinapa, sin duda afectará a nivel nacional, al decir que es un lugar poco desarrollado en donde no se debe invertir y mucho menos visitar.

Al cuestionarlo sobre los señalamientos hechos de corrupción al gobierno de Felipe Calderón quien abanderaba a Acción Nacional dijo “El presidente tiene la oportunidad de demostrarle al ciudadano que si en su momento se hicieron mal uso de los recursos públicos que tome las medidas necesarias y denuncie para que hagan que devuelvan ese recurso, incluso que los hagan pagar explicándoles las ley, que castigue a quienes hayan cometido un acto de corrupción, porque solo nos demuestra que es puro circo y algo mediático para distraer a los mexicanos”.