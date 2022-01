El tema del Carnaval de Mazatlán divide las opiniones en el puerto

El edil reiteró que no es momento de tirar cohetes y dijo estar de acuerdo con la autoridad de Salud en la entidad y con la ciudadanía, de que no se realice la fiesta.

No obstante , la organización de la fiesta sigue , porque si se hace el evento deben estar listos. El Carnaval 2022, esta previsto del 24 de febrero al 1 de marzo, el Brasil y Veracruz ya se cancelo, Mazatlán aun no.

No se trata de un capricho, más bien ponderar la situación de salud ante la fiesta del Carnaval. Hay días de tirar cohetes, pero ante una ola de contagios por covid-19, no es el momento para fiestas, aun con lo importante que es el Carnaval para la Mazatlán y la gran derrama económica que deja, apuntó el edil.

En el año 2020 cumplí 15 años como reportera de información general en El Debate de Mazatlán. En este tiempo me he especializado en las áreas educativas, salud y de gobierno. También laboré en la televisión en un canal local en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Asimismo, trabajé en un periódico de una editorial a nivel nacional. En el último año de gobierno de Francisco Labastida, recibí el Premio Estatal de Periodismo sobre una serie de reportajes por contaminación. En el 2017 el Senado de la República me otorgó un reconocimiento por mi trayectoria. He acudido a cursos y talleres sobre nuevas técnicas de periodismo de manera presencial y últimamente vía online. He entrevistado a los tres últimos presidentes de México.