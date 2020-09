El turismo de Mazatlán viaja con estrictas medidas sanitarias

Mazatlán, Sinaloa.- Pese a que Mazatlán continúa en semáforo rojo por la pandemia del Covid-19, el flujo de visitantes se mantiene. El destino se vio lleno de visitantes nacionales dispuestos a disfrutar las playas y el paseo costero.

Se dicen conscientes de los riesgos sanitarios, pero para ello se han preparado con cubrebocas, gel antibacterial y tratan de mantener la sana distancia, dicen, además del lavado constante de manos.

Las madres de familia son las más preocupadas en procurar que sus hijos cumplan con los protocolos preventivos en los lugares públicos. La mayoría de los visitantes solo llegan de dos a cuatro días.

Atractivo

La ciudad de Mazatlán es atractiva para los turistas nacionales. Estos disfrutan su estancia en la ciudad y aseguran que volverán, pues se quedaron encantados con la hospitalidad, las vistas y su comida tradicional, principalmente los mariscos.

No es tan complicado viajar por Sinaloa, Adriana Aguirre, turista

Adriana Aguirre, turista. Foto: Víctor Hugo Olivas/EL DEBATE

Viajar en medio de la contingencia sanitaria no es tan difícil. No he sentido mucha diferencia.

Claro, tenemos que tomar todas las medidas sanitarias. Cuando recorremos la ciudad hay gente encargada que da recomendaciones a todos los turistas, y la verdad eso habla bien de Mazatlán.

Antes de viajar investigamos qué destino turístico se adaptaba más al protocolo sanitario.

También los hoteles cumplen muy bien con las medidas. Nosotros nos sentimos muy seguros desde que llegamos a hospedarnos.

Llegamos el jueves y ya nos regresamos hoy porque tenemos que volver a nuestros trabajos.

Es la primera vez que visito Mazatlán y la verdad sí voy a recomendar a mis amigos que lo visiten.

En lo particular, a mí me gustó todo lo que observé, las playas son hermosas. Hay vistas como el Faro que en verdad quedé sorprendida.

Nosotros somos de Morelia y queremos volver a visitar Mazatlán cuando volvamos a tener vacaciones o días de descanso en el trabajo para disfrutar a su gente.

Viajamos con todas las precauciones, Guadalupe Gálvez, visitante

Guadalupe Gálvez, visitante. Foto: Víctor Hugo Olivas/EL DEBATE

Yo soy de Sinaloa y ya es la tercera ocasión que visito Mazatlán. Es la primera vez después de la emergencia por el Covid-19.

Nosotros viajamos en nuestro propio vehículo, aun así con todas las precauciones.

Siempre hemos sido muy estrictos y queremos cuidarnos lo más que se pueda.

Llegamos a Mazatlán y nos hospedamos en el hotel de siempre. La verdad, quisimos aprovechar que guardan las medidas sanitarias en la ciudad.

Sobre todo los precios siguen siendo los mismos que el año pasado, lo cual nos pareció muy atractivo.

Solo estaremos un fin de semana porque tenemos clases.

Cada año, nosotros planeamos una visita a Mazatlán, pero este año no nos acompañan nuestros abuelos, los dejamos en sus casas, no quisimos exponerlos a un contagio porque ellos son la población de riesgo.

Considero que todos los de el norte viajamos a Mazatlán, es el primer punto que elegimos, no nos queda tan lejos y son lugares que ya conocemos, ya sabemos a qué lugar acudir. Viajamos con nuestro cubrebocas y el gel antibacterial para protegernos del virus.

Teníamos que salir después del encierro, Gladis Madrid, turista

Gladis Madrid, turista. Foto: Víctor Hugo Olivas/EL DEBATE

Es la segunda vez que viajo a Mazatlán. Mi esposo y mi hija viajan junto conmigo.

Somos de Nuevo Laredo y decidimos emprender este viaje porque queríamos distraernos después del confinamiento. Sobre todo los niños pueden caer en depresión.

Nosotros viajamos en nuestro propio vehículo para estar más seguros. Sabemos que el contagio está en los lugares cerrados como los camiones.

Traemos cubrebocas, gel antibacterial y llevamos a la niña a que se lave las manos. Acudimos a los lugares despejados como la playa, restaurantes abiertos.

Consideramos que Mazatlán cuida muy bien el protocolo, a veces las personas somos las que no entendemos o no queremos acatar las medidas.

Los familiares y amigos nuestros también quieren viajar al puerto, porque algunos lo conocen solo por fotografías y lo que han visto les ha gustado.

Creo que después de la reactivación turística, a todos los que nos gusta viajar debemos entender que ya tenemos que vivir con otra normalidad.

Aparte de comprar el bloqueador, tenemos que comprar el gel (antibacterial).