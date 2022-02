"El viernes se decide y ahí si no hay vuelta de hoja": alcalde sobre realización del carnaval de Mazatlán

La temática del carnaval en este 2022 será Lanao, el viaje continúa, del 24 de febrero al primero de marzo. Por todo el malecón ya se observan alegorías, por motivos de los festejos carnavaleros aunque todavía no se sabe si se realizará o no.

Sinaloa.-"El viernes se decide y ahí si no hay vuelta de hoja , es la última", dice el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres sobre la realización del carnaval de Mazatlán . El alcalde viajará a la capital del estado, Culiacán, para recibir la decisión del gobernador Rubén Rocha Moya . La respuesta es un sí o un no, ya no se puede posponer.

Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto.