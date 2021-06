Elecciones 2021: "Creo que la mayoría queremos una mejor nación", Don Manuel, de Jalisco

Para don Manuel, moverse no es fácil, pero no dejó de cumplir con su deber cívico de votar en las elecciones de este 6 de junio, en la esperanza de ayudar a tener un mejor México. Manuel Sánchez Palacios es de Guadalajara, Jalisco, y en estos días está de descanso en Mazatlán.

Acompañado de su esposa, llegó a la casilla especial 51, la del Seguro Social “viejo”, por avenida Del Mar. Este adulto mayor llegó con sus principales apoyos: su esposa, y sus dos bastones metálicos, uno en cada mano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más Obispo de Mazatlán llama a candidatos a respetar resultados de elecciones

Con dificultad, a su paso, llegó a la mesa de los funcionarios de casilla, tomó sus boletas y se dirigió a la mampara, marcó sus hojas y las puso en las respectivas urnas. Luego le prestaron una silla en lo que su esposa iba por el auto.

“Quiero un México mejor, que todo funcione, como debe de ser, mejor cada día, recalcó.

Es por ello que para él no hay “pero” que valga, aunque le lleve un gran esfuerzo, acudió por sus boletas para marcarlas, dejando a un lado el descanso para participar en estas elecciones 2021.

Leer más Elecciones 2021: "No tengan miedo hagan valer su derecho constitucional, salgan y voten", Hugo Enrique Moreno

Comenta que sólo pudo votar por diputados federales, por no estar en su tierra, pero no dejó de cumplir. A quienes les da flojera o no le tienen la más mínima fe al acto de ir a votar, les da un mensaje.

“Si no vienen a votar, no se estén quejando después de que les va mal con el gobierno, que acepten lo que decidimos los que venimos a votar, y esto es para todos: gane el que gane, tienen que apoyarlo, porque es apoyar a la nación, a México”, manifestó, “quiero y creo que la mayoría queremos una mejor nación”.

Más contenidos en nuestra sección Mazatlán.