Elecciones 2021: Fernanda Oceguera acepta no ser favorecida en elección de Escuinapa

Escuinapa.- Fernanda Oceguera Burques, quien fue la abanderada del PRI a la alcaldía de Escuinapa, emitió su postura al no obtener las preferencias ciudadanas en el proceso electoral efectuado el 6 de junio, con el que se renovarán las alcaldías, diputaciones locales, federales y la gubernatura del estado de Sinaloa.

A través de un comunicado de prensa la abanderada del Partido Revolucionario Instalacional aceptó con madurez su derrota en esta contienda electoral.

Según los datos consultados en el conteo preliminar efectuado por el Consejo Electoral Municipal, hasta las 3:45 horas del 7 de junio y con el cómputo de 80 de las 89 boletas electorales que fueron instaladas en el municipio, Fernanda Oceguera se colocó en la quinta posición al obtener 3 mil 064 votos.

Oceguera Burques agradeció el apoyo y confianza al proyecto, de parte de su planilla, brigadas, militantes, simpatizantes, amigos y familiares.

Estoy agradecida con todo mundo, repito, con toda la gente que votó por Fernanda, con la que no votó, pero no hay palabras de agradecimiento que completen todo lo que siento por ese gran equipo que me acompañó, por las familias que me acompañaron, de corazón; muchas gracias", expresó Oceguera Burques.