Elecciones Sinaloa: Ganaderos de Elota respaldan a Mario Zamora

Mazatlán, Sinaloa.- El “morenavirus” no llegará a Elota ni a Sinaloa porque las y los elotenses se la van a rifar con el proyecto del PRI, PRD y PAN, expresó Mario Zamora Gastélum al encabezar un gran evento con ganaderos de Elota quienes respaldaron sus aspiraciones para convertirse en el próximo gobernador.

Durante la celebración del Día del Ganadero en este municipio, Mario Zamora indicó que no se imagina que uno solo de los integrantes de este sector productivo vote por Morena este 6 de junio después de tres años de un gobierno que no funciona en beneficio de la gente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El candidato de la alianza “Va por Sinaloa”, señaló que actualmente las familias que se dedican a la ganadería no cuentan con ningún tipo de apoyo por parte del gobierno federal, que eliminó los programas oficiales.

Leer más: Segundo debate entre candidatos a la gubernatura de Sinaloa: Organiza Coparmex

“Morena se está desmoronando. Y aquí en Sinaloa no podemos permitir que llegue el “Morenavirus”. No me puedo imaginar que un solo ganadero le vaya a dar un voto. Le ha dado la espalda a los ganaderos, a los campesinos y a los pescadores”.

El abanderado por el PRI, PRD y PAN dijo que en las elecciones del próximo 6 de junio Elota y Sinaloa se la van a rifar y van a votar por “Va por Sinaloa”, pues los ciudadanos quieren que el estado crezca en todos los aspectos y no retroceda.

Leer más: MC denunciará en la Fepade coacción del voto en Sinaloa municipio

Óscar León, integrante de la Asociación Ganadera de Elota, mencionó que los ganaderos de este municipio apoyan la candidatura y el proyecto de gobierno encabezado por Mario Zamora porque es el más conveniente para la entidad.