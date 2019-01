Elizabeth Barraza: El carnaval me permite crecer

Mazatlán.- La guapa Elizabeth Barraza, de 22 años, nacida el 6 de junio de 1996, es estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y se dice apasionada del Carnaval Internacional de Mazatlán. Por este motivo, se inscribió para aspirar a una de las coronas de la máxima fiesta del 2019, que lleva por título, “Equinoccio: El renacer de los sentidos”, que se realizará del 27 de febrero al 5 de marzo.

Foto: Sergio Pérez.

La fiesta

En declaraciones para EL DEBATE, detalló: “Creo que soy una mujer de retos y quiero proponerme algo nuevo a mi vida, por ello decidí lanzarme de candidata. Agradezco el apoyo de mis seres queridos. El carnaval es la máxima fiesta que podemos disfrutar en familia, amigos”.

Comparte que desea con todo el corazón ser reina de la máxima fiesta del pueblo. Sabe que no es tarea fácil, pero sabe que con esfuerzo se logran grandes cosas.

“Ser parte del carnaval me permite desenvolverme, ser yo misma, cumplir mis retos en la vida. Me permite poner en práctica mi carrera de comunicación.”

Foto: Sergio Pérez.

Si llega a ganar, ya tiene en mente qué hará por Mazatlán. Quiere organizar eventos para ayudar a los más necesitados. Dentro de sus proyectos está invitar a los jóvenes a disfrutar la algarabía carnavalera y poder representar al puerto.

“Quiero que miren cómo es la mujer mazatleca, luchona, inteligente, y sobre todo, que cuando nos ponemos metas, las logramos”, declaró.

Tiene claro que la humildad es la clave, por ello siempre procura ayudar a los demás. En su etapa de candidata, ha aprendido mucho, ha superado miedos. Esto le ha dejado un aprendizaje muy grande.

Por último, compartió que le gusta mucho hacer ejercicio, ir a la playa y pasear con sus amigos.