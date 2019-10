Ella es Dulgeria, la adulta mayor que el DIF Rosario rescató

Rosario.- Dulgeria de 77 años de edad y víctima de diabetes e hipertensión, fue ingresada al asilo de ancianos de esta ciudad por indicaciones de la Presidenta de Sistema Municipal DIF Rosario, María Luisa Benítez de Pineda.

La ciudadana, oriunda de la comunidad de Aguaverde, vivía bajo la protección de un techo que construyó en el predio de un familiar; lugar de donde salía, todos los días, a pedir la caridad de la gente para poder auto sostenerse ante la indiferencia de sus parientes.

A través de un comunicado se dijo que cuando la situación vulnerable en la que sobrevivía la septuagenaria ciudadana llegó a oídos del síndico de la comunidad, José Antonio Rojo, de inmediato se inició con una serie de apoyos para la adulta mayor hasta que repararon en que la mayor necesidad de la afectada era la atención constante de alguien que vigilara su seguridad.

Fue entonces que Karelly Rocha Zambrano, titular de la procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, que a su vez trabaja en el ámbito de la Protección de los Adultos Mayores, coordinada con la Trabajadora Social, Narda Rivera, ambas funcionarias de sistema DIF, hicieron un común esfuerzo por concientizar a los familiares involucrados para asegurar la calidad de vida a que tienen derecho las personas de la tercera edad, pero sus intentos resultaron fallidos.

Foto: DIF Rosario

Además el comunicado detlla que con la finalidad de evitar que la mujer fuera salvada de los peligros a que se exponía al salir a buscar ayuda y sobre todo, atendiendo a las denuncias que la ciudadanía hacía en torno a este lamentable incidente, la máxima autoridad de esta paramunicipal pidió a la encargada del asilo que abriera un espacio extra para Mora Mendoza.

"No teníamos espacio para ingresar a otra persona, pero hicimos un lugar ajustando las camas en los dormitorios, porque se me partió el corazón cuando me dijeron que Chela -como le llaman con cariño- no tenía un hogar" compartió Graciela Ontiveros Sanabia, responsable del Asilo.

Foto: DIF Rosario

Hasta la casa de beneficencia, la esposa del alcalde, envió para la nueva integrante atención médica, para que le realizaran un chequeo general y brindarle un seguimiento constante a sus necesidades.

"Ella es una persona muy buena, bastante tranquila y se ha adaptado muy bien a nosotros. Ya se ganó el cariño de todos los que integramos esta gran familia" Concluyó Ontiveros Sanabia.