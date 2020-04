Ellos son el frente de lucha en contra de la pandemia del Covid-19

Mazatlán, Sinaloa.- Enfermeras, médicos, elementos de auxilio, caza virus y todo el personal que luchan contra el Covid-19, están conscientes en el riesgo que implica la cercanía con pacientes con esta enfermedad .

No obstante, su vocación es la de ayudar, por ello estudiaron medicina, enfermería o son voluntarios en los diferentes cuerpos de auxilio.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante

Su formación es para cuidar la salud de las personas y van luchar con todo para salvar vidas.

El personal medico y de enfermería son humanos y claro que hay temor de contagiarse, acepto el director de servicios de salud del municipio, Alfonso Sandoval y coincide con el director del Hospital General , Héctor Carreón, que están en la lucha contra el Covid-19, junto con todo el personal.

Mientras que elementos de los cuerpos de auxilia, saben que acudieran a emergencias con pacientes contagiados pero lo harán con todas las medidas preventiva.

Todos aceptan que tienen la presión de su familia que temen se contagien de coronavirus.

Confían salir adelante en esta emergencia.

“Me agrada desinfectar espacios en la ciudad, Hugo García. Cazavirus

Hugo García. Cazavirus. Foto: EL DEBATE

Hugo Alberto García se convirtió en cazavirus, como ahora los conoce la ciudadanía. Dice sentirse satisfecho con esta labor de desinfectar la ciudad.

Es empleado municipal desde hace 16 años en el área de Parques y Jardines, y ahora con el coronavirus les hablaron sobre una brigada que se formaría para desinfectar espacios públicos y él se apuntó.

Hoy cumple ochos días de esta labor que realiza con un grupo de compañeros que laboran todos los días para reducir riesgos de contagios de Covid-19.

Resaltó que a su familia le preocupa que haga esta labor, pero les explicó que no manejan sustancias tóxicas. Es agua con cloro en polvo, y además ellos ya saben manejar estas bombas.

Además, esta labor se ha implementado en casa de todos los familiares y amigos, y esta forma se pueden reducir riesgos de contagios.

Les dieron que serían tres días, porque solo iban a trabajar en plazuelas públicas, pero después se decidió que estas se extendieran a gran parte de la ciudad. Y la brigada de la que forma parte están en la mejor disposición de colaborar hasta que Protección Civil les indique.

Lo único que duele es no poder abrazar a los hijos, Geovan Rivera. Elemento de Protección Civil

Geovan Rivera. Elemento de Protección Civil. Foto: EL DEBATE

Geovan Rivera es bombero desde hace 16 años y forma parte del equipo de Protección Civil. Está consciente que en esta emergencia sanitaria, como elementos de cuerpos de auxilio, van a estar en contacto con personas infectadas con coronavirus.

Pero es su trabajo, le gusta y está adoptando las medidas de protección para reducir riesgos.

Se les ha orientado sobre cómo actuar al acudir a una emergencia y usar la ropa y los accesorios para cuidar su salud.

Rivera es padre de familia de dos niños y en esta contingencia lo único que le duele es no poder llegar y abrazar sus niños y esposa.

Tiene que guardar la distancia. Esto se hace por seguridad de la familia, ya que todo el día está en la calle trabajando.

La familia se preocupa, pero les reitera que es su trabajo y que lo hace con todo gusto.

Le preocupa que aun hay ciudadanos que saben que hay casos y defunciones, pero no se quedan en casa.

Reiteró la invitación a la población para tome su distancia, intensifique la higiene, y sobre todo, que se queden en sus hogares.

Me gusta ser médico aun con los riesgos , Lenin Castro. Médico

Lenin Castro. Médico. Foto: EL DEBATE

Lenin Castro es médico del hospital municipal. Dice que le gusta su profesión aun con los riesgos que esto implica.

Dice que eligió esta carrera porque le gusta salvar vidas, y en esta emergencia sanitaria, va hacer todo por salvar vidas.

Esta consciente del riesgo que implica estar en contacto con pacientes de Covid-19, pero toman las medidas para protegerse.

Ante esta pandemia, todo el personal médico y de enfermería debe estar listo para enfrentar esta enfermedad y contribuir a que cause el menor daño posible.

Lenin está en el filtro donde llegan todos los pacientes a consulta con alguna enfermedad respiratoria y sospechosos de coronavirus.

No obstante, se protege para no contagiarse. Dice no tener miedo, lo único que le preocupa es su familia.

Asimismo, que la población no atienda las recomendaciones de la autoridad sanitaria y siga en las calles.

Les reitera que no son vacaciones y deben estar en sus hogares. Solo así se podrá reducir los contagios.

El galeno insistió en la importancia que mantener las medias de higiene en casa, sobre todo el frecuente lavado de manos de los miembros de la familia.

Dinos cómo crees que apareció el coronavirus; Mitos del origen del COVID-19

Te puede interesar

Hospitales reducen servicios como parte de plan preventivo

Al 50 por ciento las corridas de autobuses en Mazatlán

Trabajadores de Mazatlán no deben aceptar salario mínimo