Emmett Soto Grave descarta sindicalizar a trabajadores en Escuinapa, Sinaloa

Sinaloa.- Con el objetivo de ejercer un gobierno responsable, que no herede deudas y cargas financieras al municipio, el alcalde de Escuinapa Emmett Soto Grave anunció que no habrá nuevas plazas sindicales, ya que al inicio de su gestión fue un compromiso el no heredar esta carga financiera a las arcas municipales.

En entrevista, dijo que su administración no actuará como gobiernos pasados que fueron irresponsables al otorgar plazas sindicales, lo que genera una gran carga económica al municipio, que tiene que cumplir con los derechos laborales de los trabajadores.

“Nosotros no vamos a sindicalizar a nadie, seguimos en la misma sintonía desde que inició nuestra administración, que va a pasar a la historia por no sindicalizar a ninguna persona en estos ya casi tres años de gobierno.

Hemos brindado lo justo a los trabajadores en los aumentos salariales que les corresponden y ahí nos apegamos nosotros”, expresó.

Hizo hincapié que actualmente, el Sindicato del Ayuntamiento de Escuinapa tiene un buen líder sindical, responsable y muy comprometido con el municipio.

Al inicio de la administración de Emmett Soto, realizó el despido de personal. Estaban incluidos varios trabajadores que fueron sindicalizados en los últimos días de gobierno de Hugo Enrique Moreno Guzmán, por lo que adquirió el compromiso de no realizar este tipo de prácticas, y aseguró que en su gestión no se sindicalizaría a ninguna persona, por lo que mantiene firme su compromiso.