Emmett Soto Grave y Quirino Ordaz revisan obra pública en Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- El Dr. Emmett Soto Grave, Presidente Municipal y el Lic. Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Estado, realizaron el recorrido de supervisión de las obras de la calle México y cárcamo de rebombeo en la sindicatura de La Concha.

Ordaz Coppel, indicó que le munícipe escuinapense es un hombre de bien que se preocupa y ocupa del municipio, por lo que es un gran gestor, pese a, que las finanzas están dañadas, se han concretado obras para Escuinapa.

“Yo quiero felicitar mucho a mi amigo Emmett, el presidente, ¿por qué?, porque es un hombre de bien, es un hombre bueno, gran gestor, las finanzas han estado muy lastimadas y él permanentemente me escribe por el WhatsApp, me pide que lo ayude, que lo apoye y, esta obra la habíamos platicado mucho, él me había estado insistiendo que la completara, por eso, es que uno no debe de dejar de atender el sentimiento de la gente, porque es salud, esto es obra de drenaje, las tuberías de agua, de dignidad para la gente” manifestó el mandatario estatal.

El alcalde agradeció al mandatario estatal por coadyuvar en la inversión para la obra tan anhelada por los pobladores, pues dicha construcción de la calle, es la arteria principal de la sindicatura. Soto Grave, enfatizó que el año pasado (2019), el municipio invirtió más de 6 millones de pesos en la instalación de drenaje y tomas de aguas.

El alcalde de Escuinapa, Emmet Soto Grave, acudió con el titular de la @saygsinaloa @manueltarribau para solicitar su apoyo y gestionar recursos para remodelar el rastro municipal y poder contar con instalaciones salubres para el abasto de carne @QuirinoOC pic.twitter.com/uOSD7O7pR4 — SAyG Sinaloa (@saygsinaloa) July 23, 2019

“Es histórica, porque hace más de veinte años que un gobernador no venía a la Concha, y que mejor que trae obras que benefician al pueblo…se están realizando, gobernador, obras emblemáticas, quiero decirle que la Concha es la primera comunidad que va a tener drenaje en Escuinapa, se han invertido seis y medio millones de pesos el año pasado, en combinación con el estado en obras del FAIS, y este año van a ser 2.5 millones de pesos, que casi estaremos llegando a los diez millones de pesos en puro drenaje” manifestó Soto Grave.

La inversión de la calle México es de 3.5 millones de pesos y, contempla pavimentación con concreto hidráulico, tomas domiciliarias, drenaje y alumbrado público.

Fue Alonso Loc Arrearán, vecino de la comunidad, agradeció la construcción de la calle, y recordó que, desde hace más de 20 años, se tenía la ausencia de un gobernador, por lo que agradeció la vista de Ordaz Coppel que, junto con el Dr. Soto Grave, le han apostado en obras al sur de Sinaloa.

Después de supervisar la obra de la calle México, ambos gobernantes recorrieron las instalaciones del cárcamo de rebombeo, donde actualmente se rescata la obra negra del 2015, por lo que Ordaz Coppel, reconoció y felicitó a Soto Grave por empujar y continuar la obra que, ayudará en la optimización de drenaje en la sindicatura, cuya inversión es de alrededor de 800 mil pesos.

