Emmett Soto dice que no importa ir a la cárcel si es por darle agua al pueblo

Escuinapa.- “Sí es necesario que yo personalmente vaya a levantar las cuchillas lo voy hacer, para darle agua a mi pueblo, no importa que me metan al bote”, fue la expresión del alcalde Emmett Soto Grave, ante la nula negociación con la Comisión Federal de Electricidad, quien exige el pago de casi 6 millones de pesos que adeuda la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa y que mantiene sin luz a los acueducto Baluarte-Escuinapa y Apoderado-Teacapán.

Al ser cuestionado en entrevista sobre cuando se reanudaría el servicio de agua potable, el presidente municipal lamentó la falta de sensibilidad de parte de los directivos de CFE en el Estado, al negarse a negociar los 6 millones de deuda que Jumapae tiene con esta dependencia, ya que al inicio de su gestión les heredaron 4.5 millones.

“Jumapae es una paramunicipal que por desgracia en los últimos 25 años ha caído en una dinámica de endeudamiento muy severa, al grado tal que en estos momentos se deben 33 millones de pesos de pasivo a Infonavit, Foviste, al SAT, a Conagua, aún sin fin de dependencias incluida la CFE”, explicó Soto Grave.

Dijo que todas estas dependencias han sido respetuosas, a todos se les ha planteado la situación que vive Jumapae y han sido muy accesibles, la única instancia que no lo ha entendido es CFE, al haber gente neoliberal, que no se ha metido el chip de lo que es la cuarta transformación, lo que significa privar de un derecho constitucional que tienen la gente que es el agua.

“Lo voy a decir claro, la Jumapae tiene sueldos de un millón 150 mil pesos mensuales y solo ingresa un millón de pesos, no hay dinero para operar, ni para reparar fugas, sin embargo lo estamos haciendo, no hay dinero para poder pagar todas las deudas que existen, porque no solo es CFE, hemos hecho convenios con las diferentes dependencias como lo son: Infonavit, el Seguro Social, SAT, Conagua y les he de decir que les estamos pagando a ellos deudas del pasado, algunos se les dan 250 a 300 mil pesos mensuales y así la verdad que no hay dinero que te alcance”, expresó el alcalde.

Foto EL DEBATE

Aunado a esta deuda Jumapae enfrenta también laudos perdidos a particulares de dos ex gerentes que demandaron en su tiempo a la Junta por 100 y 300 mil pesos, pero por omisión esa cifra se ha elevado a 2 millones de pesos.

El presidente municipal añadió que desde el 2004 no se timbran nominas en el SAT de Jumapae, lo que significa que no estaban pagando impuestos y por ello le acaba de llegar al municipio una multa de 3 millones de pesos y eso es un delito.

“Estamos pensando muy seriamente en declarar en quiebra a la Jumapae, estoy más que decidido y ya lo puse sobre la mesa en una junta de consejo que tuvimos, con el de Ceapas, requiere apoyo y que sea el Ceapas quien tome las riendas, porque han permitido mucha corrupción y muchos desfalcos y nadie ha hecho nada, si es necesario tendré que ir hablar con el presidente de la república (Andrés Manuel López Obrador) para informarle qué pasa en Escuinapa, porque veo poco interés en el municipio de querer combatir los actos de corrección", mencionó.

Soto Grave durante la entrevista dio una nueva cifra de la deuda que Jumapae tiene con CFE, asciende a 6 millones de pesos, asegurando que 4.5 millones les fueron heredados de la administración pasada.

Ante las críticas que ha recibido en redes sociales sobre la falta de agua Soto Grave respondió, “Hay que tener sensibilidad, la gente tiene que entender que si estamos jodidos en México y en Escuinapa ha sido precisamente porque ellos lo han permitido y hoy nos ha tocado a nosotros que nos explote la bomba. Esa es la realidad no nos hagamos es el resultado de permitir malos gobiernos que han generado este tipo de problemas”, puntualizó.