Emmett Soto presentará su primer informe de gobierno el jueves

Escuinapa.- En su primer informe de gobierno que presentará Emmett Soto Grave ante cabildo este jueves a las 11: 00 horas, se efectuará de manera austera y sin protocolos de rimbombancia, en donde destacará una inversión superior a los 120 millones de pesos.

En entrevista, el presidente municipal dijo que su administración ha ofrecido en su primer año de gobierno el cambio que los escuinapenses esperaban, al eliminar los privilegios y ofrecer una un gobierno funcional y de resultados a la gente.

“Mi gobierno sí ha cumplido con el cambio que los escuinapenses esperaban, uno de ellos es la eliminación de los privilegios y creo que soy el primer alcalde que no tiene privilegios, que no traigo seguridad privada, ni en mi domicilio, ando en un carro austero, que se redujo el sueldo a la mitad de lo que ganaban los otros”, expresó con una amplia sonrisa.

Dijo que ha sido un año muy complicado para el país, hasta manifestaciones de alcaldes que dicen que no han hecho obras, que no habido recursos. Sin embargo a Escuinapa le ha ido muy bien, ya que terminarán el año con una inversión superior a los 120 millones de pesos.

Explicó que las obras importantes que han logrado concretar par el municipio en este ejercicio fiscal es la carretera Escuinapa-Teacapán, con una inversión de 38 millones de pesos, 12.5 millones del albergue de Teacapán, los inicios de trabajos de la carretera a El Trébol 2, 50 proyectos productivos para el municipio que oscilan entre los 150 a los 600 mil pesos, 30 millones de pesos en obras de agua potable, drenaje y electrificación, techumbres en escuelas, apoyo al deporte y cultura.

“Una administración funcional y que da resultados a la gente, es como puedo calificar mi gobierno a pesar de los cambios que ha sufrido el país, donde se le está dando una sacudida tremenda a las sistema, donde ha habido cambios importantes en las reglas de operación y en la desaparición de programas importantes”, expresó.

Soto Grave reconoció que en agua potable y la aplicación de los recursos del Fonden, por las afectaciones del huracán “Willa”, son los rubros en los que no han podido resolver durante su primer año de gobierno.

“En el tema de agua potable vale la pena resaltar que nos encontramos con una Junta bastante deterioro y daños, sin embargo estamos proponiendo algunos planes de mejora, porque la dinámica de endeudamiento es imposible sostener”, enfatizó.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos de posible corrupción en Jumape por el caso Jumagri, el caso de nepotismo y los funcionarios que ejercen un doble trabajo en el hospital general dijo “Señalamientos siempre va a ver, soy el único presidente que no tiene hermanos trabajando en su administración, tengo un primo y no lo he negado. Pero hemos dado resultados, hemos logrado sanear las finanzas; los funcionarios tienen derecho a un trabajo y si están incurriendo en una irregularidad que sea señalada ante las instancias correspondientes para que sean sancionados de ser culpables”.