Emmett Soto se registra para ir en busca de diputación plurinominal por Morena en Sinaloa

Sinaloa.- Durante varios meses, Emmett Soto Grave aseguró que no tenía interés de participar en este proceso electoral y que no buscaría la reelección a la alcaldía de Escuinapa, Sinaloa.

La mañana de este viernes salieron a la luz pública los registros de diputados por representación proporcional, en donde resaltó el nombre del mandatario municipal y dos de sus funcionarios de primer nivel.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el documento se tiene el registro de 478 ciudadanos que aspiran a ser tomados en cuenta, para abanderar una diputación plurinominal por Morena en Sinaloa.

Leer más: ¡Alcalde de Ahome se va! Billy Chapman pide licencia a partir de este sábado

En entrevista al salir de su programa de radio, Soto Grave, reconoció su registro e informó que si su partido le brinda la confianza para desempeñar este nuevo cargo público, solicitará permiso en las próximas horas en una sesión extraordinaria de cabildo.

Para poder aspirar a un puesto tengo yo hasta el domingo para poder renunciar, estoy valorándolo todavía, por requisitos del partido (Morena) nos registramos, pero no para la alcaldía, fue por una diputación por representación proporcional, pero tengo de aquí al domingo para valorarlo todavía”, expresó Soto Grave.

Dijo que al igual que él, Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento y Ernesto Marrufo Alemán, director de Bienestar se registraron para ser tomados en cuenta para la designación de las diputaciones plurinominales en Sinaloa.

“Obviamente hubo registros importantes en el estado de Sinaloa(478 registros), para varios puestos, en base a la alianza se van a definir los puestos y si se ve favorecido alguien (de su administración) se tomará la decisión para retirarse del cargo y yo valoro con apoyo de mi partido si me retiraría del cargo de manera provisional o definitiva”, señaló el presidente municipal.

Dijo que la designación será en base a currículo, la trayectoria y va a depender de las autoridades de Morena, quienes analizarán los perfiles, posiblemente la resolución será de manera digital, como se hicieron los registros, todo se está designando desde la Ciudad de México.

“En grado caso que se me tome en cuenta para representar una diputación por representación proporcional, nosotros hemos estado trabajando desde 2018 hasta ahorita, en dejar un municipio estable financieramente, no endeudado, con las instituciones y direcciones fortalecidas trabajando de manera ordenada, por lo que si tomo esta decisión el municipio quedaría estables en los términos financieros, para que la población no se vea afectada”, manifestó.

Leer más: El PAN cierre filas para candidato a diputado federal y locales en Ahome, Sinaloa

Mencionó que hasta la tarde del viernes no se tenía designado quien será el presidente municipal interino, ya que su registro se realizó de manera formal hace 10 días, por lo que también tiene que valorar si lo hace de manera provisional o definitiva.

Finalizó diciendo que ya ha tenido acercamiento con personas cercanas al candidato a la gubernatura de Morena, Rubén Rocha Moya, pero por cuestiones de la pandemia, no ha podido ser personalmente.