Empleados protestan por falta de pago de prestaciones

Mazatlán, Sin.- Cerca de 70 empleados del Centro de Salud se manifestaron con pancartas de manera momentánea y pacífica para exigir el respeto a sus derechos laborales y el pago de 45 a 65 mil pesos por empleado por concepto de la convocatoria de profesionalización, que está retrasado desde mayo de este año, además de ser afectados en insumos, entrega de uniformes, vales de despensa, viáticos, materiales y pagos a terceros porque la Secretaría de Salud no está al corriente con diversas instituciones.

Exigen derechos

Guillermo Delgado Estrada, secretario sindical de la Subsección 1, Sección 44, exigió que se respeten los derechos de los empleados conforme a las condiciones generales de trabajo que Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud deben de otorgar.

“Es un paro simultáneo que se está dando en distintas partes de la entidad porque los empleados ponen de su bolsa los insumos, papelería, gasolina, y casi todo lo que se necesitan para el desarrollo diario de sus labores, además de que la Secretaría de Salud no cumple con el pago a terceros pero sí son descontados vía nómina y no pueden ser solicitados por los trabajadores porque no se está al corriente de los pagos.”

FOTO: El Debate

Los empleados afectados dicen que administración solo les dice que “no hay dinero”, por lo que las necesidades son imposibles de solucionar, ya que les exigen resultados y no les pagan lo que les corresponde.

Para entender.. Múltiples afectaciones a trabajadores

Fueron afectados 67 empleados de enfermería, trabajo social y terapia física con el adeudo de pagos retroactivos de profesionalización, que es un recurso de un programa federal que fue etiquetado por la Secretaría de Hacienda, en el que se deben cerca de 3 millones 200 mil pesos.

Además, no se les paga el concepto 30, que se da en áreas de alto, bajo y mediano riesgo, no se han entregado uniformes, que se otorga dos veces por año; se contrata personal externo, en viáticos se regatean o no se pagan, además no hay medicamentos para diversas enfermedades.