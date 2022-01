Empresarios a favor del Carnaval de Mazatlán, cuidando todos los protocolos sanitarios

Mazatlán, Sinaloa.- El sector empresarial de Mazatlán se pronunció por la realización del Carnaval 2022, dependiendo de la evolución de la pandemia, aunque con la confianza en que los números de contagios continúen a la baja durante más próximas semanas.

En una reunión convocada por el Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y a Pesca de Mazatlán, Ricardo Velarde Cárdenas, por encomienda del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, para conocer la postura del sector empresarial en cuanto a si se realiza o no el Carnaval, la postura general fue un sí, en caso de que el semáforo epidemiólogo se encuentre en verde, y con eventos acotados en caso de que aún esté en amarillo.

La prioridad de la salud es indiscutible, pero también lo es el basarnos en datos duros de cómo se ha venido comportando esta cuarta ola de la pandemia, dijo el titular de Sedectur, quien destacó que se ha comparado mucho con la suspensión del Maratón de Culiacán, pero dijo, hay cinco semanas de diferencia y por supuesto que si la máxima fiesta de los mazatlecos hubiese sido en las mismas fechas que el Maratón, también se hubiese suspendido.

Sin embargo, recordó que como Sedectur, la parte que les toca es el desarrollo económico y el turismo, y esa es el área que se está analizando.

“En el caso del Carnaval existen otras otras propuestas, pero sin duda, el semáforo epidemiólogo es el que nos va determinar la realización o no.… La mayoría de los empresarios está de acuerdo en que si el semáforo esté en rojo o naranja no se debe llevar a cabo y no por una cuestión de quererlo o no, pero efectivamente primero está la salud, pero si está en verde, creo se ha tomado decisiones con las restricciones y temas sanitarios que nos ha llevado a que la ciudad fue el destino con mayor ocupación en el 2021. Y el amarillo se hacía una propuesta de buscar nuevas posibilidades con restricciones muchísimo más estrictas, como el cancelar algunos eventos masivos, pero sin cancelar el Carnaval como tal” detalló.

Además, dijo, los mazatlecos están muy interesados en el tema de la salud y Mazatlán tiene un porcentaje de población vacunada, la mayoría parte de ellos ya con dos vacunas y muchos con el refuerzo.

Remarcó que es una prioridad de alcalde Benitez Torres y para la Secretaría que representa, la coordinación con los diferentes sectores para buscar acuerdos y poner siempre como prioridad el destino, colaboración que destacó, ha arrojado resultados muy positivos al puerto.

En la reunión estuvo también la regidora de la Comisión de Comercio, María Esther Juárez Nelson, quien destacó que siendo parte también de la Comisión de Salud, todos los días está al pendiente de lo que sucede con la pandemia y destacó que en estos momentos, Mazatlán tiene un muy alto porcentaje de las Camas Covid disponibles.

Sobre el tema, el presidente de la Canaco Mazatlán, Roberto Lem, recordó que este organismo pudo llevar a cabo la Expo Canaco, con más de 100 mil personas de afluencia.