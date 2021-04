En Ajoya, San Ignacio, ya cuentan con servicio médico social

Sinaloa.- Habitantes de Ajoya, en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, y comunidades aledañas, ya cuentan con servicios de consulta médica, medicina interna, servicios de limpiezas dentales, rayos X y ultrasonido, jornadas médicas, plan para cirugías de cataratas, enfermedades de la vista, y servicio de farmacia médica social. Dicho proyecto va de la mano de David Werner y algunos voluntarios.

Las consultas médicas funcionan de lunes a sábado, y hay guardia de enfermería de sábado por la tarde y domingo todo el día, por la enfermera Ajoyana, Delia Antonia Chávez León de González.

Las instalaciones de lo que fue la vieja Clínica de Ajoya de don David Werner, está en reconstrucción y adecuaciones modernas para el nuevo proyecto

Genaro de Ocio, promotor cultural de Ajoya, mencionó que este programa de salud llamado Proyecto Piaxtla, en diciembre de 1965, con los servicios de salud en el portal de la casa de Ramón Chavarín.

Unos meses después cambió a la casa de Remedios Reyes (padre de Martín), al fondo de la calle principal, un año después, en 1967, se cambió al lugar actual, que era casa de Maria Vega.

Funcionó como clínica hasta el principio de los años 80, cuando ya se había iniciado la clínica del gobierno, y el enfoque del programa cambió a PROJIMO, con rehabilitación de y por personas discapacitadas.

La Clínica de Ajoya, y farmacia, presta principalmente sus servicios para la comunidad, así como a las comunidades serranas que han estado repoblando, así como las vecinas como Carrizal, Platanar y Campanillas.

La consulta médica es gratuita, y los costos de los medicamentos del servicio de farmacia, son a costo social.

Una vez terminando de remodelar y equipar las instrucciones, prestará servicios en otras áreas de la medicina, en donde ya existen médicos, especialistas en diversas aéreas, que vendrán a prestar sus servicios, así como agendar Jornadas Médicas, que ofrecen diversas instituciones u organizaciones sociales.

Cabe mencionar que David Werner, está al pendiente de los avances, y que apoya en cuestiones de asesoria, tutoría, y en cuestiones relativas al buen desarrollo social del proyecto, a quien se le han sumado, personal médico que ya laboró anteriormente en el, así como nuevos valores que han beneficiado con su apoyo profesional, además de otros jovenes profesionistas, que gustosamente se han sumado y participan con sus servicios de manera planeada ocasionalmente.

Así mismo, ahí acuden a consulta personas de la cabecera. Pero una vez terminada y equipada, podrán asistir personas de toda la cabecera, acorde a su funcionamiento anterior.

El joven médico de San Ignacio, Ángel Fernando Fonseca Bastidas, quien presta sus servicios en esta sindicatura, indicó que su abuelo era de Ajoya, y que siempre creció con las historias de su mamá que visitaba este lugar desde su infancia.

"Tuve la oportunidad de conocer Ajoya hasta hace cinco meses, al momento que lo conocí me gustó mucho pues su gente es muy atenta y amable, me salió la oportunidad de trabajar aquí en el pueblo y encontré mucha familia, personas muy serviciales que te alegran fácilmente el día, me adapté tan rápido como si fuera un lugar que conociera de mucho tiempo, y lo que más me agrada, es servir y que los pacientes se vayan contentos, es un servicio que hacía mucha falta, ya que las personas tenían que trasladarse hasta la cabecera y a veces era imposible para ellos" concluyó.