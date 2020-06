En Contra Estaca San Ignacio, solicitan las Caravanas de la Salud

San Ignacio.- Desde hace cinco meses, pobladores de la sindicatura de Contra Estaca, no reciben la visita de las Caravanas de la Salud, por lo que el medicamento básico ya se les agotó.

Esta localidad se ubica en la zona serrana a cinco horas de la cabecera municipal, y en temporada de lluvia se dificulta la salida de los pobladores, puesto que el traslado se hace por el margen del río Piaxtla.

La falta del servicio médico dijeron, ocasiona que tengan que acudir a consulta médica a Tayoltita Durango que se localiza a casi cuatro horas de distancia en donde les niegan el medicamento y tienen que comprarlo.

Una de las habitantes quien es diabética dijo que existen otras dos personas más con este padecimiento, aparte los hipertensos y las de control prenatal.

Está localidad al igual que California y anexos, Azoteas, Pueblo Viejo y Rincón de Guayabitos, tiene el mismo tiempo sin recibir este servicio tan importante, y que ocasiona que tengan que gastar sus ahorros y peor aún quedarse sin el tratamiento aquellos que no tienen para costearlo.

"Desde el mes de febrero no nos visitan, ha de ser por el Coronavirus, pero también nosotros necesitamos el servicio médico, las medicinas están muy caras y por mes al menos yo que soy diabética, tengo que comprar el medicamento ya tengo cinco meses comprándolo y me cuesta más de 700 pesos, ahorita no hay trabajo y se los dificulta conseguir el dinero" expresó María Marrufo.

Ante esto dijeron hacer un llamado a las autoridades de salud para que tomen en cuenta la importancia de este servicio en estás comunidades tan alejadas.

