En Escuinapa, Jumapae da solución al problema de agua potable en Ejido de La Campana

Escuinapa.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa ha realizado la rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable del Ejido de La Campana, al instalar una bomba sumergible; pero ahora se enfrentan a un nuevo problema que es el taponamiento de la red que mantiene aun a familias sin este vital líquido en sus hogares.

Geovani Saracco Martínez, gerente de la Jumapae informó que después de tener un acercamiento con los pobladores de Ejido de La Campana en donde acordaron la aportación de 350 pesos por usuario y que serían cargados a su recibo de agua, se logró obtener el 50 por ciento del recurso para la compra del sistema de bombeo que fue instalado en el pozo de abastecimiento desde el sábado pasado.

“Nosotros hicimos el compromiso con los habitantes del Ejido de La Campana, quedamos que ellos iban abonar al servicio de agua, ya que hay un rezago grande de pago en esta comunidad, por lo que se quedó que por usuario pagarían 350 pesos, viene siendo el 50 por ciento, el resto lo aportara la Junta y quedamos que cuando juntaran dicho recurso a la semana se les instalaría el equipo y así fue”, señaló Saracco Martínez.

Explicó que el equipo de bombeo que fue instalado se automatizó, enciende y apaga solo, llena directamente un tanque de almacenamiento que también se les rehabilitó, porque estaba fuera de servicio, se les limpio y se les dio mantenimiento, incluso ya ha sido conectado a la red y en la actualidad ya está funcionando.

Foto EL DEBATE

Al cuestionarle que este lunes aún había familias que no tienen agua en sus domicilios dijo; “También le dimos mantenimiento a la noria, al pozo que tienen y estaba muy sucio lleno de lodo y ese tipo de red hidráulica está muy azolvada y están sucias. Yo les comenté a los pobladores que primero teníamos que dar solución al abastecimiento de agua y ahora lo que sigue es revisar que usuarios son a los que no llega el agua, para detectar las zonas de taponamiento en la red y darle solución, ya que es una red que tiene muchísimos años sin funcionar y que no se les ha dado mantenimiento”.

Comentó que de momento no tienen un padrón de los usuarios que aún no reciben agua en sus hogares, pero que con el apoyo del comisario y de la persona encargada del agua en el ejido de La Campana podrán detectar a las personas que aún se mantienen sin este vital líquido y se empezarán atender estos problemas para dar solución definitiva.

