“En Escuinapa están las condiciones dadas para que Morena repita en el poder”, Emmett Soto

Escuinapa.- En el municipio las condiciones están dadas para que Morena vuelva a gobernar, ya que se tiene una estructura sólida que permanece en espera de la asignación de los nuevos candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Así lo anunció Emmett Soto Grave, presidente municipal de Escuinapa en entrevista para EL DEBATE.

Yo veo las condiciones para que en Escuinapa de nueva cuenta Morena triunfe, porque la estructura que se conformó en 2018 sigue sólida y hay condiciones dadas para que nuestro partido repita, porque la población visualiza el cambio que se está dando en nuestro municipio, aseguró el mandatario municipal.

Dijo que aunque en Escuinapa no hay una figura como presidente de partido, sin embargo hay muchos ciudadanos que están esperando el momento para votar por Morena, como se hizo en 2018.

Respecto a los procesos de elección dijo desconocer cómo se efectuará, que solo tiene información que los aspirantes a algún cargo de elección popular podrán registrarse en línea, pero que desconoce cómo será el proceso de su elección, si será a través de una encuesta, por sorteo o por antecedentes curriculares.

Al cuestionarle si algún funcionario le ha manifestado aspiraciones dijo; “Que yo esté enterado de mi equipo de funcionarios ninguno ha manifestado interés en contender en el próximo periodo electoral, vamos a esperar el proceso de inscripción, para ver si alguien está interesado en participar”.

Explicó que las fechas para inscribirse los aspirantes a la alcaldía será hasta el día 10 de febrero, para las diputaciones el 22 de febrero y de ahí para adelante regidurías y síndicos procuradores. Una vez que se registren iniciarán las precampañas, pero desconoce las fechas y el proceso de elección para que se elija a los candidatos.

Sobre las fracturas que existen en Morena en Escuinapa respondió; “A nivel estatal hay cierta discrepancias por el tema de la elección a gobernador, pero al final de cuenta tiene que haber unidad cuando llegue el proceso, los puntos de vista distintos son normales en los partidos políticos, pero tenemos que seguir el mismo rumbo, ya que el objetivo es claro llevar al triunfo a los candidatos de Morena”.

Señaló que en el estado no hay una figura establecida como tal, hay un delegado que se encargará de establecer los procesos en Sinaloa, pero en Escuinapa el ambiente está tranquilo, los morenistas están esperando que se defina los candidatos de elección popular y a partir de ahí se parte.

Especificó que el tema de la pandemia de Covid-19 que se contempla permanezca todo 2021, generará unas elecciones atípicas, que tendrá menos contacto ciudadano y mayor actividad en redes sociales.

De manera oficial en Escuinapa no se tiene información oficial de los registros en línea de los aspirantes, ya que no hay un presidente del Comité Municipal de Morena.

Extraoficialmente se informó que se han registrado de manera virtual a la alcaldía de Escuinapa, José Antonio Prado Zarate, ex director de Ecología; Andrés Rodríguez Hernández, ex síndico procurador; Jorge Hariz Piña, integrante de Proyecto Escuinapa; Saúl Acosta Alemán, actual secretario del Ayuntamiento; Sergio Vinicio Palomares, ex regidor y a la diputación local, José Luis Simental Crespo.