En Escuinapa hay vacunas contra Covid-19, pero no gente para aplicársela; ciudadanos no acuden al llamado

Sinaloa,. Durante la jornada de vacunación Covid-19, realizada ayer 19 de febrero en el municipio de Escuinapa, se registró poca afluencia de ciudadanos que acudieron a aplicarse su refuerzo para completar esquema de vacunación.

Daniel Lara, director de Bienestar Social, informó que en esta ocasión se aplicó la vacunación del rango de edades de 30 a 39, y de rezagados en general.

“Ahora sí tenemos muchas vacunas, pero lo que no hay es gente. Últimamente hemos notado que no están viniendo a vacunarse, lo están dejando de lado y se están rezagando mucho, y deben aprovechar las jornadas de vacunación que llegan al municipio. No debemos bajar la guardia con esta enfermedad”, mencionó el funcionario municipal.

Desaire peligroso

Comentó que en esta jornada, las autoridades de salud destinaron 5 mil vacunas para Escuinapa, pero hasta las 14:00 horas se tenía un registro que se habían aplicado alrededor de 500 únicamente.

“El que no vengan a vacunarse claro que afecta, porque quienes están enfermando son las personas no vacunadas y que ya han cumplido el rango de los cinco a seis meses”, señaló.

El director de Bienestar Social hizo el llamado a los escuinapenses a atender el llamado y acudir a vacunarse, porque las gestiones de parte del municipio han sido permanentes con Lorena Tamayo, con el objetivo de acercar este beneficio de salud a los escuinapenses.

Para finalizar, dijo esperar que se registre una nueva jornada de vacunación para atender a adolescentes de 12 a 13 años.

