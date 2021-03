En Escuinapa la alianza común será encabezada por el Partido Sinaloense (PAS)

Sinaloa.- La ex regidora, Blanca Estela García Sánchez realizó el pasado sábado su registro ante el comité directivo estatal del Partido Sinaloense y busca ser ella quien encabece la candidatura común de PAS y Morena por la alcaldía de Escuinapa.

“Fue el sábado pasado cuando presenté mi documentación ante el comité directivo estatal del Partido Sinaloense de mi aspiración a la alcaldía por Escuinapa, ya lleve todos mis documentos y nos informaron que vamos en candidatura común con Morena, solamente estamos en espera que nuestro líder estatal lo dé a conocer de manera formal”, expresó García Sánchez.

Mencionó que de momento a nivel municipal, no han tenido ningún acercamiento con los posibles líderes de Morena, ya que no se tiene un comité municipal y solo hay dos oficinas, pero se desconoce quiénes son los responsables de su atención.

“Aquí en el municipio no se ha dado un acercamiento oficial con Morena, estamos en espera, la verdad que no tengo conocimiento quienes están a cargo de las oficinas que hay en el municipio. La única persona que me llamó fue Andrés Rodríguez Hernández, para preguntarme si era verdad la candidatura común entre PAS y Morena”, señaló.

Dijo que en Escuinapa se hablan de varias personas interesadas en la alcaldía de Morena, pero hasta lo que ella como presidenta del PAS se le ha informado por parte de la dirigencia estatal de su partido es que el Partido Sinaloense encabezará esta alianza por la alcaldía.

“El PAS en Escuinapa es quien encabezará la alcaldía en esta alianza común con Morena, así no los ha manifestado nuestro líder estatal, porque el Partido Sinaloense ha mostrado que tiene una estructura muy sólida y muy comprometida, porque tenemos militantes que están trabajando muchísimo y estamos halagados de que estamos al frente, eso es lo que nos ha informado de parte de nuestro líder, quien nos aseguró que él no suelta el posicionamiento que quien encabece la candidatura en Escuinapa sea el PAS”, puntualizó García Sánchez.