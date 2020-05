En Escuinapa se buscará el cierre de expendios ante Delegación de Alcoholes

Escuinapa.- El alcalde escuinapense Emmett Soto Grave se pronunció en desacuerdo que el Estado haya puesto fin a la ley seca y con ello se haya dado apertura a los negocios de venta de alcohol, ya que asegura que el municipio aún permanece en alerta ante la etapa crítica de máximos contactos.

“Definitivamente nuestro gobierno da por desaprobada la decisión de poner fin a la ley seca, no están las condiciones dadas para terminar con la ley seca en nuestro municipio y creo que en todo el estado, porque Sinaloa están en la fase de máximos contagios y esto puede generar un desbordamiento social en los términos de incitar a que la gente haga fiestas, se reúnan y haya conglomeraciones sociales, simplemente las condiciones no están dadas, para liberar el alcohol”, expresó en entrevista Soto Grave.

Dijo que la manifestación que se ha generado en Escuinapa, fue propiciada porque se abrieron expendios y negocios no esenciales de ropa, estéticas y de otro tipo de mercancía, que también quieren abrir.

“Nosotros somos respetuosos de la ley, sabemos que la apertura de los negocios de alcohol no depende del municipio depende de la Delegación de Alcoholes, pero como autoridad municipal platicaremos con la responsable en el Estado para plantear nuestra inconformidad y en un momento dado buscar el cierre de los negocios de alcohol, porque no es conveniente abrir los expendios y veremos cómo podemos echar abajo esto que yo considero que las condiciones epidemiológicas no están dadas para que esto esté sucediendo ”, manifestó el presidente municipal.

Emmett Soto. Foto EL DEBATE

Advirtió que la decisión de interrumpir la ley seca puede generar el aumento de contagios de Covid-19, por lo que el municipio tendrá que reforzar los operativos de vigilancia con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Yo considero que sí se pueden aumentar los contagios de coronavirus en nuestro municipio, porque alcohol es igual a fiesta y a generar violencia que en este momento está calmado en Escuinapa”, lamentó Soto Grave.

Dijo que definitivamente en el municipio tendrán que poner mano dura para exigir a la población seguir aplicando una sana distancia, no realizar conglomeraciones de gente, el uso de cubrebocas, gel antibacterial. Las personas que sean sorprendidas ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública o a las afueras de sus domicilios haciendo fiestas, se les aplicará el bando de policía y gobierno, seguimos igual (cuarentena), solo con la apertura de los negocios de alcohol.

Soto Grave mencionó que durante el tiempo que permaneció la ley seca ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno recibió el reporte de que se haya ejercido la venta ilegal de alcohol y tampoco se efectuó ningún decomiso.

El presidente municipal señaló que Escuinapa en el tema de fiestas y eventos sociales los tenían controlados totalmente sin la venta de alcohol, de hecho cuando recién inicio la ley seca se tenían detenidos en fin de semana hasta 15 o 20 personas y desde hace dos o tres fines de semana que no había ninguna detención por el consumo de alcohol en la vía pública.

Te puede interesar:

Claudia Sheinbaum anuncia plan de nueva normalidad en CDMX

Hallan restos de más de 60 mamuts en el aeropuerto de Santa Lucía

Jueza rechaza amparo para suspender conferencias de López-Gatell