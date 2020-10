En Escuinapa se construirá “Casa Mamá” para la atención de etnias indígenas

Escuinapa.- Durante la novena sesión extraordinaria de cabildo de Escuinapa, Sinaloa, se realizó la aprobación por mayoría la asignación en comodato de un terreno ubicado en la colonia Villa Galaxia para la construcción del proyecto federal “Casa Mamá” que es impulsado por la Gubernatura Nacional Indígena y de Pueblos Originarios de la Nación Mexicana .

Durante la aprobación Olivia Santibáñez Domínguez hizo hincapié sobre la importancia de que este terreno sea regularizado y se cuente con escrituras, para que este proyecto no permanezca en riesgo de poderse perder.

“Me parece muy buena la creación de realizar un albergue, me parece muy buena idea, pero sería bueno que nos dijeran si el terreno ya está escriturado a nombre del municipio, para no tener los mismos problemas que estamos teniendo de que hay terrenos que fueron donado y no están escriturado, que vayamos a construir algo y más adelante nos los vayan a quedar, como ha sucedido con otros espacios”, explicó Santibáñez Domínguez.

Saúl Acosta Alemán, secretario del Ayuntamiento informó que se cuenta con la donación legal de José Gabriel Rojas Raigoza, quien es el propietario de este terreno, pero que ya se ha tenido acercamiento con el INSU, para su regularización.



Carlos Ávila, encargado de Implan informó que en la colonia Villa Galaxia se trabaja en la regularización de 5 manzanas, se han tenido el acercamiento con el INJU, para tocar este tema y les dijeron que esta solicitud es muy factible y que estaban en la mejor disposición para legalizar los terrenos de esta zona.

“Con respecto al terreno de la Gubernatura Indígena a mediados de mayo recibimos una invitación para participar en los programas que son impulsados por ellos, es una organización que ya está reconocida a nivel nacional y con esta facilidad que se les da, ellos pueden acceder a programas internacionales a través de la ONU como etnias de pueblos originarios de América y a partir de ahí es que hemos estado laborando con ellos, tratando que llegue este obra de beneficio en donde el municipio no aportara nada de recurso para su construcción y operación”, explicó el encargado del Implan.

Por su parte Emmett Soto grave dijo que es importante mencionar que desde hace meses que han gestionado para que el albergue Casa Mamá llegue a Escuinapa, se trata de un complejo integral para la atención de etnias indígenas que construirá con recursos federales y las Naciones Unidas, el municipio solo estaría aportando el terreno en comodato que obviamente tendrá sus cláusulas de cumplimiento.

Soto Grave dijo que a la par a esta obra como Gobierno Municipal permanecen en la gestión de nuevos proyectos a través la Gubernatura Nacional Indígena y de Pueblos Originarios de la Nación Mexicana.