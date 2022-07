En Escuinapa se registra abundantes lluvias con descargas eléctricas 

Escuinapa, Sinaloa.- Abundantes lluvias con descargas eléctricas se registraron durante la madrugada de este sábado en este municipio ubicado al sur del estado de Sinaloa.

José Román Toledo Bustamante, coordinador de Producción Civil informó que como autoridades municipales se han mantenido en constante vigilancia durante el tiempo que se mantuvo la tormenta eléctrica en el municipio.

Descartó que se hayan registrado afectaciones en colonias y comunidades por los efectos de la tormenta tropical Estelle.

"Informales que no registramos afectaciones, solo se tuvo reporte de encharcamientos en un par de casas de la colonia Damaso Murua, eso es por parte de la lluvia, con los vientos no tuvimos problema pues no se reporto ningún incidente con árboles o espectaculares caídos", especificó Toledo Bustamante.

Comentó que por parte de Protección Civil se mantuvieron pendientes e implementaron un operativo para realizar recorridos de supervisión y vigilancia de las zonas de riesgo.

"Los recorridos se mantuvieron durante toda la madrugada para estar al pendiente de cualquier situación y afortunadamente no hubo afectaciones en zonas de riesgo", mencionó.

Toledo Bustamante añadió que las obras de desazolve que se han implementado por parte del Gobierno Municipal han dado resultado, ya que se registró una buena fluidez de las aguas pluviales.

Finalizó haciendo el llamado a la población para que no arrojen la basura o escombros en zonas de riesgo de inundaciones, ya que esto pone en riesgo a decenas de familias. Este problema lo han detectado en la colonia Dámaso Murua.