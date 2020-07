En Mazatlán familias venden autos y casas para salvar a pacientes COVID-19

Mazatlán.- Familiares de pacientes internados en el Hospital General truenan contra personal de la institución, a quien acusan de lucrar contra la salud de enfermos de COVID-19, esto luego de diera a conocer que literalmente venden autos, casas y se endeudan por amor al familiar y la esperanza de que puedan librar la batalla al virus, aseguran los quejosos frente a la entrada principal al nosocomio.

Lo malo es que no hay la certeza de que les den el tratamiento a los pacientes, resaltó Raúl. Su hermana Lucía denunció que su padre José falleció a las 23:45 horas del lunes 28 de julio, consta en el acta de defunción. Minutos después de la medianoche les solicitaron dos vacunas y cada inyección tiene un costo de alrededor de 16 mil pesos.

Los hermanos se dieron a la tarea de conseguir el dinero y fue después de la una de la madrugada cuando les notificaron el fallecimiento del señor. El jueves 23 de julio murió la señora Laura, a quien antes de indicarles que perdió la vida entregaron medicinas por más de 3 mil pesos, y tras la pérdida la solicitaron, pero la respuesta fue que se había contaminado, abundó Lucía.

Vida y muerte

Óscar Valdez vive emociones encontradas por la muerte de su esposa y el nacimiento de su hijo, que aún sigue internado. Dice que le invade el dolor por la madre de su bebé.

Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Relató que vendió su casa para poder costear gastos del tratamiento de 17 días de su pareja, quien estaba embarazada.

“Los bienes son para atender emergencias, pero mi esposa no resistió ”, abundó Óscar, quien está a la espera de que den de alta a su bebé.

Mientras, Baltasar Romero también se quejó del exceso de medicamento que les requieren y del alto costo. Añadió que su esposa hace días le marcó y le dijo “no puedo respirar, me ahogo”, esto lo angustió, explicó el señor, que se regresó al nosocomio y pidió que revisaran a su esposa; luego de insistir le arreglaron el tanque de oxígeno.

Los manifestantes le piden a familiares que estén muy pendientes para evitar más muertes.

Sin respuesta

Ante las quejas de usuarios del nosocomio, se solicitó ingresar al hospital para entrevistar al director Héctor Carreón, pero se informó que no estaba. Se le marcó y, al no tener respuesta, se le envió un mensaje, pero hasta la tarde de ayer no hubo contestación.

