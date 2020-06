En Mazatlán la población relajan los protocolos preventivos por Covid-19

Mazatlán, Sinaloa.- Ayer, se dio un relajamiento social en la colonia Juárez. Cómo si no hubiera una pandemia por Coronavirus, actuaron centenas de personas que acudieron al mercado Miguel Hidalgo, del populoso asentamiento, y consumían incluso en las tiendas que no son indispensables, como los comercios de ropa.

Inconsciencia

A pesar de que hubo un incremento de casos activos de Covid-19 en el puerto de Mazatlán donde ayer sumaban 251 casos activos y 76 muertes, las personas no mostraron temor a la pandemia y salieron a la calle. Ciudadanos de todas las edades paseaban por el lugar, incluyendo adultos de la tercera edad, considerando que es uno de los grupos vulnerables y de riesgo.

Se podían observar familias con niños y hasta recién nacidos.

La gente que salió de su casa no portaba el cubrebocas adecuadamente, pues solo se cubrían la boca y dejaban al descubierta la nariz.

En otros casos ni siquiera usaban este artículo sanitario que es obligatorio.

Las compras

Alrededor de ocho tiendas de ropa y zapaterías estuvieron abiertas a pesar de que no venden artículos de primera necesidad.

Decenas de personas se acumulaban en los comercios o caminaban por las calles sin guardar la sana distancia.

Inspectores de Oficialía Mayor recomendaban a las personas respetar la recomendación de situarse a por lo menos 1.5 metros de retiradas.

Sin embargo, la mayoría desobedecía los señalamientos.

Uno de los clientes que acudió a comprar la despensa básica criticó la decisión de salir en familia. “Está bien que tenemos que comprar comida, pero no me parece justo que expongan a las familias. Las autoridades no actúan”, comentó Julio Pérez, habitante de la colonia Juárez.

En el lugar no se observaron elementos de seguridad que dieran recomendaciones de sana distancia a los que caminaban por los alrededores de la central de abastos, parecía un domingo normal.

Medidas sanitarias

Dentro del mercado Miguel Hidalgo si acataban las medidas sanitarias. Para entrar al lugar, el uso de cubrebocas es obligatorio.

Hacen fila para comprar dentro de la central de abastos. Solo puede acceder una persona por familia y no se permite la entrada a los niños y embarazadas.

Los adultos mayores tienen preferencia, y entran directamente para que puedan surtir su canasta básica.

Los locatarios tienen la indicación de atender rápido a los clientes y no permitir aglomeración de personas.

Los locatarios semifijos y los tianguistas no salieron a trabajar.

Los semifijos solo se instalan de lunes a viernes, de 06:00 a 14:00 horas y los vendedores del tianguis siguen sin colocar sus puestos.

