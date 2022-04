En Mazatlán, movilizan a ciudadanos para la revocación de mandato

Sinaloa.- Una jornada de revocación de mandato en Mazatlán tranquila se realizó pese al retraso de la instalación de algunas de las 361 casillas, que inmediatamente se solucionó, coincidieron los presidentes de los Consejos Distritales 01 y 06, Beatriz Ramírez Herrera y Carlos Cantú Mac Swiney. Los ciudadanos que participaron en este proceso, en su mayoría fueron adultos mayores. Los llevaron en vehículos particulares, taxis y Uber. Ante los carros que circularon por la ciudad y se ubicaron frente a casillas con leyenda de “Yo te llevo a votar”, el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, negó que este movimiento fuera acarreo. “La ciudadanía se organizó y apoyó para que personas llegaran a su casilla”, justificó. El munícipe fue entrevistado a su llegada al Cecati 132 en Playa Sur, ubicado en calle Coromuel, y frente a esta institución, en la vivienda con el número 222, en vehículos particulares y Uber llevaron a personas, luego de emitir su voto les ofrecían agua, indicó Emma Magallanes, quienes recibían a las personas, en su mayoría de la tercera edad. Leer más: ¡Gran inconformidad! Foráneos se quedan sin votar, al no instalarse casillas especiales al sur de Sinaloa En el lugar se encontraba el director de Cultura, José Ángel Tostado, y al ser entrevistado se deslindó del lugar. “Solo acudí a saludar a unas personas”, expresó. “Estoy esperando al alcalde, que le toca votar aquí”, recalcó. La instalación Los vocales ejecutivos de las Juntas Distritales 01, Beatriz Virginia Ramírez Herrera, y por el Consejo Distrital 06, Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney, informaron que se instalaron las 361 casillas. En un recorrido por las diferentes mesas, se detectó que hubo retrasos ante la falta de funcionarios de casillas, se les llamó a suplentes y en algunos casos tomaron a ciudadanos que estaban en la fila para votar. Durante las primeras horas, en las casillas había filas de entre 10, 20 y hasta 30 personas.

Gran parte de los asistentes eran adultos mayores. Al preguntar a una señora, quien se negó a dar su nombre, resaltó que a ella solo le indicaron que tenía que votar, pasaron “por mí y por eso vine”, expresó. Especiales En este ejercicio se instalaron dos casillas especiales. La Junta Distrital 01 se ubicó afuera de la plaza El Mar. Mientras que la Junta Distrital 06 se instaló frente a la Conapesca. Cada casilla con 2 mil boletas. Durante las primeras horas de la consulta, la casilla especial El Mar registró largas filas, mientras en la de la Zona Dorada la afluencia fue regular. Una hora antes del cierre, la mesa receptora del Distrito 06 contaba con 900 boletas disponibles, mientras que el 01 tenía aun 300 papeletas. Arribo y conteo Alrededor de las 20:00 horas arribaron los primeros paquetes electorales de los consejos distritales. El fraccionamiento Santa Teresa y la colonia Ricardo Flores Magón de Mazatlán, fueron los asentamientos de donde procedían las primeras casillas a contabilizar. Leer más: Playas Gaviotas, la cara más turística del puerto de Mazatlán A partir de ese momento, se reanudó la sesión de ambas instancias del INE, tras el conteo de las primeras boletas de la consulta ciudadana de revocación de mandato celebrada en los municipios de Mazatlán, Rosario, Escuinapa y Concordia. El Dato Responsables Los capacitadores asistentes contratados por el Instituto Nacional Electoral fueron los encargados de trasladar los paquetes electorales a su respectivo Consejo Distrital, labor que en elecciones pasadas eran realizadas por los presidentes de casillas. ¡Casi no vota! No encuentran a AMLO en la lista nominal de revocación de mandato (VIDEO)

Síguenos en

Blanca Regalado En el año 2020 cumplí 15 años como reportera de información general en El Debate de Mazatlán. En este tiempo me he especializado en las áreas educativas, salud y de gobierno. También laboré en la televisión en un canal local en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Asimismo, trabajé en un periódico de una editorial a nivel nacional. En el último año de gobierno de Francisco Labastida, recibí el Premio Estatal de Periodismo sobre una serie de reportajes por contaminación. En el 2017 el Senado de la República me otorgó un reconocimiento por mi trayectoria. He acudido a cursos y talleres sobre nuevas técnicas de periodismo de manera presencial y últimamente vía online. He entrevistado a los tres últimos presidentes de México. Ver más

José Galarza Ingresé a El Debate Mazatlán en momentos difíciles para todos, justo a cuatro meses del confinamiento originado por el Covid-19. Desde entonces me ha tocado realizar la cobertura de diversas fuentes locales así como de la sección policiaca del periódico. Cuento con más de 20 años de experiencia dentro de medios de comunicación, los tres primeros años ingresé a noticieros de radio y los siguientes 10 años me mantuve en los reportes diarios de nota roja en medios escritos. Durante otros ocho años colaboré para un medio televisivo nacional, generando información para las secciones políticas, deportivas y de espectáculo. Dentro de todo ese tiempo he recibido capacitación por los medios donde he laborado en relación al trabajo que desempeño. Nunca pierdo de vista que mi principal labor es informar. Ver más

Carmen Paredes Inicie como reportera local en El Debate Mazatlán en el año 2020, durante mi trabajo he sido testigo de diversas manifestaciones del sector pesquero, así como las reuniones que han realizado los desplazados del sur del estado. Además he cubierto eventos con líderes de la región, he acudido a colonias con el fin de reportar las necesidades que aquejan a las familias de escasos recursos, también he realizado transmisiones en vivo para informar al momento a la ciudadanía lo que pasa en el puerto. Ver más