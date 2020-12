En Mazatlán no tenemos zonas conflictivas: Alfaro Gaxiola

Mazatlán.- Juan Ramón Alfaro Gaxiola, secretario de Seguridad Pública Municipal, dio a conocer esta mañana que en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, no existen zonas conflictivas con respecto a robos a casa habitación y asaltos en colonias del puerto.

“De acuerdo a las estadísticas que tengo en mis manos de C-4 que me mandan a diario hasta el día de hoy (lunes) no tenemos ninguna denuncia, sólo tenemos aquí los resultados semanales y de las últimas 24 horas en lo que tenemos el robo de una motocicleta estacionada y un robo a un deposito de cerveza, en lo que se refiere al reporte semanal tenemos se dieron detenciones por delitos, cómo lo son una persona por robo a casa habitación, otra por robo a comercio, otro por robo violento a persona, por robo violento de vehículo y uno por robo a una institución educativa, uno más por daños dolosos, uno por reaprehensión y uno más por orden de aprehensión”, comentó Alfaro Gaxiola.

Con respecto a dos robos que se dieron a conocer mediante las redes sociales el día domingo donde dos hombres armados a bordo de una motocicleta de color amarillo con negro despojaron de sus pertenencias a una joven mujer que esperaba a un camión del servicio de transporte público sobre la Avenida Joaquín Escobar y las cámaras de vigilancia de un comercio captaron todo y posteriormente esos mismos hombres perpetraron el asalto a un supermercado de conviviencia ubicada sobre la misma avenida antes mencionada con el cruce de Avenida Jacarandas, sin que se tenga el reporte de parte de los elementos policiacos a pesar del video difundido.

“Hay muchas imágenes que van a estar circulando en las redes sociales y hay que verlas si son verdaderas o son falsas”, informó Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

El encargado de la seguridad pública en el puerto hace un llamado a la ciudadanía a que en lugar de subir las imágenes de los robos o asaltos acudan a interponer la denuncia ante las instancias corresponientes.

“Yo mismo he andado patrullando en la zona de Villa Florida, Nuevo Cajeme, Pradera Dorada, Villa Verde y hasta el momento no he recibido ninguna denuncia y si la subieron a las redes les pido a esa persona que no las suba, los de las redes sociales no le van ayudar, le vamos ayudar nosotros al llamarnos y acudir inmediatamente”, informó Alfaro Gaxiola.

En cuánto el personal que hay en los diferentes sectores de la ciudad se dio a conocer que en cada uno de ellos se encuentran tres patrullas, cuatro motocicletas, una cuatrimoto y un razer y si los vecinos de Villa Florida mencionan que sólo hay una patrulla esa unidad está asignada para los Fraccionamientos Villa Florida, Villa Verde y Nuevo Cajeme.

“No le puedo dar ahorita en específico una zona que sea conflictiva porque no la tenemos, no se puede decir ahorita que tenemos focos rojos porque no los tenemos, sí hemos tenido robos pero son por los mismos descuidos de las personas como el robo de la motocicleta que dejaron estacionada lo que insita al malandrín a que se la lleve, es la falta de la gente de concientización”, finalizó el Secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola.