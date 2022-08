En Mazatlán, regidor Reynaldo González evidencia calles ‘pavimentadas’ en documentos

Mazatlán, Sinaloa.- El regidor por el Partido Sinaloense, Reynaldo González Meza, recorrió las calles que no están pavimentadas, pese a que están marcadas como ejecutadas en el programa anual de obras públicas en Mazatlán.

El edil confrontó el jueves pasado al presidente municipal Luis Guillermo Benítez en sesión de cabildo, quien en su defensa dijo que el regidor mentía.

González Meza acudió la mañana de ayer a las colonias Francisco Labastida Ochoa, específicamente a la calle Mangos. También a la calle Bugambilias, de la colonia Loma Bonita, donde hizo transmisión en vivo.

Habitantes de la comunidad de El Walamo denunciaron que en la calle Benito Juárez tampoco estaba ni siquiera iniciada.

“Invité al presidente a que fuéramos a recorrer las calles, y lógico, no quiso ir. Ya demostramos con pruebas que esas calles ni siquiera se han iniciado, entonces, el que miente es el presidente municipal”, mencionó.

González Meza buscará información, y si encuentra los contratos, verán en qué situación están y cómo aparecen, para después proceder.

Pide a la Dirección de Obras Públicas que realice su labor.

Esos documentos también los deben de tener la síndica procuradora y el titular del Órgano Interno de Control, y espera que se tomen cartas en el asunto.

Se caen las obras

El regidor por Morena, Roberto Rodríguez Lizárraga, criticó la partida que se le asignó a la Fórmula Uno, esto a través de una transmisión en vivo de sus redes sociales, para analizar lo que pasó en la sesión ordinaria de cabildo número 20.

Declaró que el 80 por ciento de la obra que se aprobó en el presupuesto anual de obra pública no se realizará porque a alguien se le ocurrió cambiarlas con el argumento de que no eran prioritarias y no avisaron a los integrantes de cabildo.

“Es una situación que tenemos que llevar a otras instancias. Si van a hacer lo que quieren con el presupuesto, qué sentido tiene entonces que se autoricen las obras y que las pasen por cabildo”, sostuvo Rodríguez.